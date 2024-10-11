Altın Fiyatları Düştü - Son Dakika
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Ekonomi

Altın Fiyatları Düştü

Standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin liraya gerileyerek işlem gördü.

11.10.2024 17:16
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 885 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 885 bin lirayı, en yüksek 3 milyon 42 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,5 düşüşle 2 milyon 885 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı, dün günü 2 milyon 900 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında işlem hacmi 4 milyar 866 milyon 477 bin 341,53 lira, işlem miktarı ise 1.645,05 kilogram oldu.

Tüm metallerde işlem hacmi de 4 milyar 934 milyon 830 bin 406,19 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, Vakıf Katılım Bankası, Zirve Değerli Madenler, Aktif Yatırım Bankası ve Türk Ekonomi Bankası olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.900.000,002.615,00

En Düşük2.885.000,002.616,00

En Yüksek3.042.000,002.775,00

Kapanış2.885.000,002.620,00

Ağırlıklı Ortalama3.013.767,772.687,07

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.866.477.341,53

Toplam İşlem Miktarı (Kg)1.645,05

Toplam İşlem Adedi85

Kaynak: AA

Borsa İstanbul, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Düştü - Son Dakika

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