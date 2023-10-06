Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi - Son Dakika

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi

Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi
Son Güncelleme: 06.10.2023 16:51

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 613 bin 400 lira, en yüksek 1 milyon 688 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,7 azalışla 1 milyon 620 bin liradan tamamladı.

ALTINDA TOPLAM İŞLEM HACMİ 3,3 MİLYAR LİRA

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında toplam işlem hacmi 3 milyar 362 milyon 589 bin 904,59 lira, işlem miktarı ise 2.074,84 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 3 milyar 392 milyon 993 bin 920,15 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM YAPAN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, İstanbul Altın Rafinerisi, IAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler, ISGOLD Altın Rafinerisi ve INTL HRM Kıymetli Madenler olarak sıralandı.Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.665.002,001.888,10

En Düşük1.613.400,001.805,00

En Yüksek1.688.000,001.894,90

Kapanış1.620.000,001.810,00

Ağırlıklı Ortalama1.671.312,931.827,13

Toplam İşlem Hacmi (TL)3.362.589.904,59

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.074,84

Toplam İşlem Adedi82
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogram fiyatı 1 milyon 620 bin liraya geriledi - Son Dakika
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