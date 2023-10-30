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Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi

Son Güncelleme: 30.10.2023 16:47

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 793 bin lira, en yüksek 1 milyon 848 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü yüzde 0,2 artışla 1 milyon 845 bin liradan tamamladı.

İŞLEM MİKTARI 2.647 KİLOGRAM OLDU

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 4 milyar 759 milyon 644 bin 53,61 lira, işlem miktarı ise 2.647,44 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 5 milyar 82 milyon 433 bin 156,11 lira düzeyinde gerçekleşti.

EN FAZLA İŞLEM GERÇEKLEŞTİREN KURUMLAR

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar İstanbul Altın Rafinerisi, İAR Döviz ve Kıymetli Madenler, Garanti BBVA, AG Kıymetli Madenler, Nadir Döviz ve Kıymetli Maden Ticareti şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin verileri şöyle:



STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.841.392,501.970,00

En Düşük1.793.000,001.962,00

En Yüksek1.848.000,002.036,15

Kapanış1.845.000,002.028,65

Ağırlıklı Ortalama1.831.458,421.984,66

Toplam İşlem Hacmi (TL)4.759.644.053,61

Toplam İşlem Miktarı (Kg)2.647,44

Toplam İşlem Adedi91
Kaynak: AA

Borsa İstanbul, KMTP, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 1 milyon 845 bin liraya yükseldi - Son Dakika
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