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Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 954 bin 60 lira, en yüksek 1 milyon 969 bin 849,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 954 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 79 milyon 434 bin 380,52 lira, işlem miktarı ise 560,18 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 100 milyon 327 bin 500,27 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Altın Fiyatları Yükseldi
19.12.2023 - 17:23,
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 1 milyon 960 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 1 milyon 954 bin 60 lira, en yüksek 1 milyon 969 bin 849,50 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı gün sonunda yüzde 0,3 artışla 1 milyon 960 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı dün günü 1 milyon 954 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 79 milyon 434 bin 380,52 lira, işlem miktarı ise 560,18 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 100 milyon 327 bin 500,27 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Say Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, AG Kıymetli Madenler, NMGlobal Kıymetli Madenler, Zirve Değerli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış1.954.000,002.091,70

En Düşük1.954.060,002.006,00

En Yüksek1.969.849,502.100,00

Kapanış1.960.000,002.006,35

Ağırlıklı Ortalama1.958.209,322.053,57

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.079.434.380,52

Toplam İşlem Miktarı (Kg)560,18

Toplam İşlem Adedi???????22

Kaynak: AA
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