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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseldi

Altın Fiyatları Yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 82 bin liraya yükseldi. Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 1 lira, en yüksek 2 milyon 87 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu. Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı. KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 622 milyon 559 bin 426,35 lira, işlem miktarı ise 803,53 kilogram oldu. Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 622 milyon 785 bin 885,70 lira düzeyinde gerçekleşti. Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

19.02.2024 16:55
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Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogram fiyatı 2 milyon 82 bin liraya yükseldi.

Altın piyasasında en düşük 2 milyon 70 bin 1 lira, en yüksek 2 milyon 87 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, gün sonunda yüzde 0,1 artışla 2 milyon 82 bin lira oldu.

Standart altının kilogram fiyatı cuma gününü 2 milyon 80 bin liradan tamamlamıştı.

KMKTP'de altında toplam işlem hacmi 1 milyar 622 milyon 559 bin 426,35 lira, işlem miktarı ise 803,53 kilogram oldu.

Tüm metallerde toplam işlem hacmi ise 1 milyar 622 milyon 785 bin 885,70 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem yapan kurumlar, NMGlobal Kıymetli Madenler, Osmanlı Kıymetli Madenler, Atanur Kuyumculuk, Zirve Değerli Madenler ve Uğuras Kıymetli Madenler olarak sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS

Önceki Kapanış2.080.000,002.005,00

En Düşük2.070.001,002.000,00

En Yüksek2.087.000,002.095,35

Kapanış2.082.000,002.000,00

Ağırlıklı Ortalama2.080.786,052.014,83

Toplam İşlem Hacmi (TL)1.622.559.426,35

Toplam İşlem Miktarı (Kg)803,53

Toplam İşlem Adedi40

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseldi - Son Dakika

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