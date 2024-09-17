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Ekonomi

Altın Fiyatları Yükseliyor

Gram altın, 2 bin 830 liraya çıkarak güne yükselişle başladı. Fed'in faiz indirim beklentisi sürüyor.

17.09.2024 10:17
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Altının gramı, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 830 liradan işlem görüyor.

Dün, ons fiyatına paralel alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,3 artışla 2 bin 823 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne de yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışına göre yüzde 0,3 primle 2 bin 830 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 630 liradan, Cumhuriyet altını 18 bin 460 liradan satılıyor.

Dün 2 bin 582 dolarla rekor kapanış gerçekleştiren altının ons fiyatı, şu sıralarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 2 bin 585 dolar seviyesinde bulunuyor.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarınki para politikası kararları öncesinde karışık bir seyir izleniyor.

Fed'in gelecek dönem atacağı adımların büyüklüğüne ilişkin belirsizlikler piyasaların yön bulmasını zorlaştırmaya devam ediyor.

Ülkede enflasyonun istenilen seviyeye ineceğine yönelik güven son açıklanan verilerden alınan sinyallerle güçlenirken, iş gücü piyasasının beklenilenden hızlı soğuduğuna yönelik endişeler resesyon endişesini beraberinde getirdi.

Analistler, para piyasalarındaki fiyatlamalarda söz konusu gelişmelerle 50 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisinin güç kazanmaya devam ettiğini vurgulayarak, Fed'in yarın yüzde 70 ihtimalle 50 baz puanlık faiz indirimine gideceğinin öngörüldüğünü bildirdi.

Yarınki para politikası kararlarının yanı sıra politika metni ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasından alınacak sinyallerin de takip edileceğini kaydeden analistler, söz konusu değerlendirmelerin ülkedeki ekonomik gidişat ve gelecekte atılacak adımlara yönelik bilgi vermesinin beklendiğini söyledi.

Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, özel sektörün yurt dışından sağladığı kredi borcu ve konut satış istatistikleri, yurt dışında ise Avro Bölgesi ve Almanya'da Zew ekonomik güven endeksi ile ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 600 ve 2 bin 630 dolar seviyelerinin direnç, 2 bin 550 dolar seviyesinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Politika, Ekonomi, Finans, Döviz, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altın Fiyatları Yükseliyor - Son Dakika

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