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Altın ve dolar kazandırdı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı kayıpla tamamlarken, Aksa Akrilik en çok prim yapan hisse oldu. Altın ve dolar da yükseliş gösterdi.

Altın ve dolar kazandırdı
30.12.2023 - 11:05,
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Bu hafta yatırım araçlarından altın ve dolar kazandırdı.

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,16 kayıpla 7.470,18 puandan tamamladı.

Endeks, hafta içinde en düşük 7.202,88, en yüksek 7.526,56 puanı gördü.

Aynı dönemde Borsa İstanbul Hizmetler Endeksi yatay seyrederek 6.839,26 puan, Teknoloji Endeksi yüzde 0,56 azalışla 9.541,31 puan, Mali Endeksi yüzde 2,19 azalışla 7.887,70 puan, Sanayi Endeksi yüzde 0,16 artışla 11.531,87 puan oldu.

Aksa Akrilik en çok prim yapan hisse

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksine dahil hisse senetleri arasında bu hafta en çok yükselen yüzde 20,68 ile Aksa Akrilik oldu. Aksa Akrilik'i yüzde 11,21 ile Mia Teknoloji, yüzde 10,59 ile Doğuş Otomotiv izledi.

Söz konusu hisseler arasında en çok değer kaybedenler yüzde 34,97 ile Gübretaş, yüzde 33,13 ile Şekerbank, 27,18 ile İş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı şeklinde sıralandı.

Borsa İstanbul'da hisseleri işlem gören en değerli şirketler, 359 milyar 590 milyon lirayla Koç Holding, 315 milyar 468 milyon lirayla Türk Hava Yolları, 275 milyar 531 lirayla Tüpraş oldu.

Altın ve dolar yükseldi

24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 1,03 değer artışıyla 1.962 liraya, Cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,96 kazançla 13.176 liraya yükseldi.

Doların satış fiyatı yüzde 1,16 değer kazanarak 29,5550 lira, avronun satış fiyatı yüzde 1,37 artışla 32,6660 lira oldu.

Geçen hafta 37,1850 lira olan İngiliz sterlininin satış fiyatı, bu hafta yüzde 1,15 artarak 37,6140 liraya yükseldi.

İsviçre frangı ise önceki haftaya kıyasla yüzde 2,78 kazançla 35,2820 liradan alıcı buldu.

(Sürecek)

Kaynak: AA
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