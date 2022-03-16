Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteği devam ediyor. Altındağlı çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından bu yıl nohut tohumu desteği sağladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

36 ton tohum dağıtıldı

2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere toplam 585 bin TL değerinde 36 ton sertifikalı nohut tohumunun yüzde 75 hibe ile dağıtıldığını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. 36 ton sertifikalı nohut tohumunu yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Altındağ'ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağ tarım için çok önemli bir yer. Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Verdiği destek için Altındağ Belediyesi'ne teşekkür eden çiftçiler, çok önemli bir katkı olduğunu ifade ettiler. - ANKARA