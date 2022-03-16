Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

16.03.2022 09:16
Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteği devam ediyor.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın girişimleriyle geçtiğimiz yıl verilmeye başlanan tohum desteği devam ediyor. Altındağlı çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı.

Altındağ Belediyesi, geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından bu yıl nohut tohumu desteği sağladı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen tohum dağıtım törenine AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, Altındağ Belediyesi Meclis üyeleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda çiftçi katıldı.

36 ton tohum dağıtıldı

2 bin 375 dekarlık alana ekim yapacak çiftçilere toplam 585 bin TL değerinde 36 ton sertifikalı nohut tohumunun yüzde 75 hibe ile dağıtıldığını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. 36 ton sertifikalı nohut tohumunu yüzde 75 hibe ile çiftçilerimize ulaştırdık" ifadelerini kullandı.

Altındağ'ın tarımsal kapasite bakımından çok ileride olduğunu da sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Altındağ tarım için çok önemli bir yer. Gerek su kaynakları, gerekse tarım alanları bakımından oldukça iyi bir yerdeyiz. Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmak ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi.

Verdiği destek için Altındağ Belediyesi'ne teşekkür eden çiftçiler, çok önemli bir katkı olduğunu ifade ettiler. - ANKARA

Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı
Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı
Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı
Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı

YORUMLAR
500
Ankara'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek 2,75 lira oldu Ankara'da ekmeğe zam! 200 gram ekmek 2,75 lira oldu Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği Selden zarar gören çiftçilere tarımsal ürün desteği

Asım Balcı, Altındağ, Balcı, Tohum, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika


Son Dakika
09:04 Ya Eyfel Kulesi bombalansaydı? Ukrayna Parlamentosu'ndan kurgu video
08:56 Eskiden futbol stadıydı, şimdi Ukraynalı mültecilerin toplanma merkezi!
08:37 Savaş bölgesindeki Ukraynalılar Türkiye'den gelen yardım tırlarını görünce gözyaşlarına boğuldu: İşte o görüntüler
08:35 İsrail'de kırmızı bültenle aranıyordu: Suç örgütü lideri Türkiye'de yakalandı
08:32 Semih Öztürk'e Demet Akalın desteği! Acun Ilıcalı'dan onun yerine özür diledi
07:54 Ukrayna'dan gelen savaş tehdidi ve mülteciler Polonya'yı endişelendiriyor
08:18 Gözler Amerikan Merkez Bankası FED'in toplantısında: Faiz artırımı bekleniyor
08:09 Gram altın ne kadar? Çeyrek altın kaç TL? Güncel altın kuru!
08:03 Dolar kaç TL? Euro ne kadar? Güncel döviz kurları
07:39 Ukrayna'da öldürülen gazetecilerin sayısı artıyor: İki Fox çalışanı hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.03.2022 09:23:43. #1.13#
SON DAKİKA: Altındağ'da çiftçilere sertifikalı nohut tohumu dağıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement