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Altındağ'da çiftçilere tohum desteği - Son Dakika

Altındağ'da çiftçilere tohum desteği

14.02.2022 10:21
Altındağ'da çiftçilere tohum desteği

Geçtiğimiz yıllarda çiftçilere arpa, buğday ve Macar fiği tohumu desteği veren Altındağ Belediyesi, bu yıl da çiftçilere nohut desteği verecek.

Geçtiğimiz yıllarda çiftçilere arpa, buğday ve Macar fiği tohumu desteği veren Altındağ Belediyesi, bu yıl da çiftçilere nohut desteği verecek.

Geçtiğimiz yıl dağıtılan arpa, buğday ve Macar fiği tohumlarının ardından, çiftçilere nohut tohumu desteği de sağlanacak. Tohum desteğinden faydalanmak için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yaşanan iklimsel koşullardan olumsuz etkilenen üreticilerimizin yaralarına bir nebze de olsa merhem olabildiysek ne mutlu bize, Altındağ'da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Geçtiğimiz yıl arpa, buğday ve Macar fiği tohumu dağıtmıştık. Şimdi de nohut tohumu dağıtımı yapacağız" dedi.

Son başvuru 28 Şubat

Başvuruların İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 28 Şubat olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı, "Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu tohum desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" diye konuştu. - ANKARA

Altındağ'da çiftçilere tohum desteği
Altındağ'da çiftçilere tohum desteği

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Altındağ, Buğday, Tohum, Arpa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altındağ'da çiftçilere tohum desteği - Son Dakika Ekonomi


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