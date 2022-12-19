Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor

19.12.2022 11:57

Altının gram fiyatı haftaya yatay seyirle başlamasının ardından 1.075 lira seviyesinde işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor.

Cuma günü ons fiyatındaki yükselişe paralel yüzde 0,9 değer kazanan altının gram fiyatı, günü 1.075 liradan tamamladı.
Altının gram fiyatı, yeni güne yatay seyirle başlamasının ardından saat 10.45 itibarıyla 1.075 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 1.765 lira, Cumhuriyet altını da 7.150 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı cuma günü yüzde 0,85 artarak haftayı 1.792 dolardan tamamlamasının ardından, bugün 1.793 dolardan işlem görüyor.

ANALİSTLER NE DİYOR?

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ardından Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası'nın da (BoE) geçen hafta sıkılaşma hızını azaltmasına karşın "şahin" duruşlarını koruduğunu söyledi. Merkez bankalarının kararları ile geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen altının ons fiyatında düşüşlerin sınırlı kaldığına dikkati çeken analistler, açıklanan verilerin ekonomilerde zayıflamaya işaret etmesinin altın fiyatlarını desteklediğini kaydetti. Analistler, bugün Almanya'da aralık ayı Ifo iş dünyası güven endeksinin takip edileceğini ifade ederek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.770 doların destek, 1.800 ve 1.830 doların direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.

Kaynak: AA
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Merkez Bankası, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haftaya yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 1.075 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
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