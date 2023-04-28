Altında son durum: Gramı 1.240 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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Altında son durum: Gramı 1.240 lira seviyesinden satılıyor

28.04.2023 11:39

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.240 lira seviyesinde işlem görürken, aynı vakitlerde çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satılıyor.

Dün, yatay bir seyir izleyen altının gram fiyatı günü 1.242 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne değer kaybıyla başlamasının ardından saat 11.00 itibarıyla yüzde 0,16 azalışla 1.240 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET FİYATLARI

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.030 lira, Cumhuriyet altını da 8.240 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı dün 1.988 dolardan kapanmasının ardından, bugün yüzde 0,30 gerileyerek 1.982 dolardan işlem görüyor.

PİYASALARDA SON DURUM

Dün, ABD'de açıklanan verilere göre, Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ilk çeyrekte yüzde 1,1 ile beklenenden daha yavaş büyürken, çeyreklik bazda yüzde 4,7 artması beklenen çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi yüzde 4,9 artış kaydetti. Analistler, ABD'de ekonomik aktivitenin güç kaybetmesine karşın, enflasyon riskinin diri kaldığını aktararak, bu durumun ABD Merkez Bankası'nın (Fed) atacağı para politikası adımlarına ilişkin belirsizlikleri artırdığını bildirdi.

Bu durumun altının ons fiyatını baskıladığını ifade eden analistler, ülkede bugün açıklanacak verilerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olabileceğini söyledi. Analistler, Avro Bölgesi ve Almanya'da ilk çeyrek büyüme ve ABD'de kişisel gelirler ve harcamalar başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 doların direnç olarak öne çıktığını belirterek, 1.980 ve 1.950 doların destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA
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Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altında son durum: Gramı 1.240 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Altında son durum: Gramı 1.240 lira seviyesinden satılıyor - Son Dakika
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