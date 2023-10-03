Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.612 liradan işlem görüyor

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.614 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.612 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.649 liradan, cumhuriyet altını 10.695 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.822 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR FED'İN ATACAĞI ADIMLARA KİLİTLENDİ

ABD'de hafta sonu federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler, Fed'in atacağı adımlara çevrildi. Analistler, Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin başta Fed'in para politikası kararları olmak üzere altın ve emtia fiyatlanmaları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

GÖZLER HAFİZE GAYE ERKAN'IN YAPACAĞI SUNUMDA

Öte yandan, Türkiye'de tüketici fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artışla beklentilerin altında kaldı, yıllık bazda yüzde 61,53 ile beklentilere paralel arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum da yatırımcıların odağına yerleşti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 ve 1.810 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.