Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.612 liradan işlem görüyor - Son Dakika

Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.612 liradan işlem görüyor

Son Güncelleme: 03.10.2023 11:10

Altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 1.612 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.649 liradan, cumhuriyet altını 10.695 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,9 azalışla 1.614 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, güne düşüle başlamasının ardından saat 11.10 itibarıyla yüzde 0,2 değer kaybıyla 1.612 liradan işlem görüyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET NE KADAR?

Aynı dakikalarda çeyrek altın 2.649 liradan, cumhuriyet altını 10.695 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste 7. işlem gününe taşıyan altının ons fiyatı, yüzde 0,3 azalarak 1.822 dolarla son 8 ayın en düşük seviyesinden işlem görüyor.

PİYASALAR FED'İN ATACAĞI ADIMLARA KİLİTLENDİ

ABD'de hafta sonu federal hükümete 45 günlük finansman sağlayacak geçici bütçe tasarısının onaylanmasından sonra dikkatler, Fed'in atacağı adımlara çevrildi. Analistler, Fed yetkililerinin "şahin" açıklamalarının dolara olan talebi artırdığını belirterek, bu hafta ABD'de açıklanacak istihdam raporu verilerinin başta Fed'in para politikası kararları olmak üzere altın ve emtia fiyatlanmaları üzerinde etkili olabileceğini söyledi.

GÖZLER HAFİZE GAYE ERKAN'IN YAPACAĞI SUNUMDA

Öte yandan, Türkiye'de tüketici fiyat endeksi eylülde aylık bazda yüzde 4,75 artışla beklentilerin altında kaldı, yıllık bazda yüzde 61,53 ile beklentilere paralel arttı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yapacağı sunum da yatırımcıların odağına yerleşti.

ONS ALTINDA 1.830 DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Analistler, bugün yurt içinde finansal kesim dışındaki firmaların döviz yükümlülükleri ve varlıkları, yurt dışında ise ABD'de JOLTS açık iş sayısı verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.820 ve 1.810 doların destek, 1.830 ve 1.840 doların ise direnç konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Amerika Birleşik Devletleri, Cumhuriyet, Fed, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.612 liradan işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:39 Şampiyonluk oranları değişti! Süper Lig devi tepetaklak oldu
12:59 2023 Nobel Fizik Ödülü 3 bilim insanına verildi
12:55 Aynı sitenin önünde 3 günde ikinci kez erkek cesedi bulundu
12:52 Nijer'in Mali sınırındaki terör saldırısında 29 asker hayatını kaybetti
12:45 Ermenistan Parlamentosu, Rusya lideri Putin hakkında verdiği yakalama kararını onayladı
12:42 Terör saldırısına yönelik sözleriyle tepki çeken Ayşenur Arslan gözaltına alındı
12:22 Ankaragücü, takımın başına Emre Belözoğlu'nu getirdi
12:09 64 ilde Kahramanlar Operasyonları! 928 şüpheli gözaltına alındı
12:07 Memur ve emeklinin 3 aylık enflasyon farkı belli oldu
11:58 Ünlü şarkıcı Otilia, Türk iş insanıyla evlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2023 14:05:25. #1.12#
SON DAKİKA: Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.612 liradan işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement