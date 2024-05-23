Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum

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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor. Altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, dün yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 461 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,6 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 90 liradan satılıyor.

23.05.2024 10:31  Güncelleme: 10:46
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Altının gramı, güne düşüşle başlamasının ardından 2 bin 448 lira seviyesinde işlem görüyor. Dün, altının ons fiyatındaki azalışa paralel gerileyen altının gram fiyatı, günü yüzde 1,8 düşüşle 2 bin 461 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne de yüzde 0,6 değer kaybıyla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla 2 bin 448 lira seviyesinde bulunuyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 4 bin 40 liradan, Cumhuriyet altını 16 bin 90 liradan satılıyor. Düşüş eğilimini üst üste üçüncü işlem gününe taşıyan ve dün yüzde 1,8 gerileyen altının ons fiyatı ise yükselen tahvil faizlerinin de etkisiyle şu sıralarda yüzde 0,7 azalışla 2 bin 362 dolardan alıcı buluyor.

DOLAR/TL GÜNE NASIL BAŞLADI

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 32,2230 seviyesinden işlem görüyor. Dün yatay bir seyir izleyen dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 32,1899'dan tamamladı. Dolar/TL, yeni güne artışla başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 32,2230'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,4 yükselişle 34,9860 ve sterlin/TL yüzde 0,4 değer kazancıyla 41,1120'den satılıyor. Dolar endeksi ise şu sıralarda önceki kapanışının hemen üzerinde 104,9 seviyesinde bulunuyor.

Analistler ABD Merkez Bankası (Fed) son toplantısına ilişkin yayımlanan tutanaklarının, politika faizinin beklenenden daha uzun bir süre yüksek seviyelerde kalabileceğine işaret ettiğini belirterek, bugün yurt içinde gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Döviz, Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dolar ve altın güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum - Son Dakika

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