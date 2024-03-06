Dün, altının ons fiyatı ve dolar kurundaki artışa paralel değer kazanan ve günü yüzde 0,6 primle 2 bin 163 liradan tamamlayan gram altın, güne yükselişle başlamasının ardından 2 bin 172 lira seviyesinden işlem görüyor. Saat 10.50 itibarıyla çeyrek altın 3 bin 640 liradan, Cumhuriyet altını 14 bin 800 liradan satılıyor.
Analistler, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indirim zamanlamasına ilişkin belirsizliklerin devam ettiğini belirterek, buna karşın bankanın yılın ilk yarısında faiz indirebileceğine yönelik beklentilerin varlığını korumasıyla altına olan talebin artmaya devam ettiğini dile getirdi.
Bugün Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunumun yanı sıra ülkede açıklanacak ADP özel sektör istihdam verileri yatırımcıların odağına yerleştiğini ifade eden analistler, haftanın geri kalanında açıklanacak makroekonomik veriler öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığına dikkati çekti.
Söz konusu gelişmelerin ardından bugün para piyasalarında, Fed'in ilk faiz indirimine gitme ihtimali mayısta yüzde 22 ve haziranda yüzde 71 ile fiyatlanıyor.
Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade ederek, yurt dışında ise Almanya'da ticaret dengesi ile Avro Bölgesi'nde perakende satışları, ABD'de ADP özel sektör istihdamı, Fed Bej kitap raporu ve JOLTS açık iş sayısı verilerinin yanı sıra Fed Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de gerçekleştireceği sunumun takip edileceğini kaydetti.Teknik açıdan altının ons fiyatında 2 bin 140 ve 2 bin 160 doların direnç olarak öne çıktığını belirten analistler, 2 bin 120 ve 2 bin 100 dolar seviyelerinin ise destek konumunda olduğunu bildirdi.
Son Dakika › Ekonomi › Yatırımcılar dikkat! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları - Son Dakika
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, hizmet sektöründe önemli bir yeri olan kadın kuaförler ile bir araya geldi. Başkan Büyükkılıç, birlik ve beraberlik mesajı verirken, Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Rıfat Alparslan da Kayseri'de ilk defa düzenlenecek olan Kuaför Güzellik Fuarı'nın yapılacağı müjdesini aldıklarını belirtti.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) Anayasa Mahkemesine başvurusu sonucu iptal edilen kamu görevlilerinin toplu sözleşme ikramiyesinden faydalanabilmesi için "yüzde 2 barajını aşan sendikalara üye olma" şartı getiren düzenlemeyle ilgili, "Biz...
Teknopark Ankara'da gerçekleştirilen e-İhracat Zirvesi'ne başkentten firmaların yanı sıra genç girişimciler ve öğrenciler katıldı. Zirvede, e-ihracatın önemi ve sunduğu fırsatlar ele alındı. İvedik OSB Başkanı Hasan Gültekin, e-ihracatın Türkiye'nin kalkınmasında önemli bir rol oynadığını belirtti. Ankara Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Emine Doğrukök ise Ankara'nın potansiyelini ve dar boğazlarını artıracak faaliyetler yürüttüklerini söyledi.
Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yapılan çalışmalarla vatandaşlara ve esnafa daha konforlu alışveriş ortamı sunduklarını belirterek, yeni dönemde kapalı pazar yerleri yapacaklarını söyledi.
Adana Vergi Denetim Kurulu Daire Başkanı Serkan Kurt, Vergi Denetim Kurulu'nun temel yapısını anlatarak, vergi denetiminin etkinliğini ve verimliliğini artırmayı hedeflediklerini belirtti. Kurt, vergiyi sevdiremeyebileceklerini ancak onu kolaylaştırabileceklerini ifade etti. Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED) Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu ise vergi uygulamalarıyla ilgili bilgilendirici etkinliklerin önemine değindi ve mükelleflerin sahip oldukları hakları öğrenmenin önemine vurgu yaptı.
Son günlerde hakiki zeytinyağı adı altında satılan karışım zeytinyağlarına dikkat çeken Aydın Ticaret Borsası, 1 yılda 4 bin 180 zeytinyağı analizi gerçekleştirdi. Laboratuvar analizleri ile tağşiş zeytinyağlarının tespit edilebileceği ve tüketicilerin dikkatli olması gerektiği vurgulandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ramazan pidesini daha uygun fiyatla ve daha yüksek gramajla satışa sunacağını duyurdu. Halk ekmek aracılığıyla 340 gram pideyi 10 TL'den büfelerde satışa çıkaracak olan İBB, sofralara bereket getirmeyi hedefliyor.
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