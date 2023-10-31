 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika

Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor

Son Güncelleme: 31.10.2023 11:18

Altının gramı, güne yatay bir seyirle başlamasının ardından 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor.

Dün altının ons fiyatındaki azalışa paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü yüzde 0,16 azalışla 1.814 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı yeni güne ise yatay bir seyirle başlamasının ardından saat 10.30 itibarıyla önceki kapanışının hemen üzerinde 1.815 lira seviyesinde bulunuyor.

ÇEYREK VE CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Aynı dakikalar itibarıyla çeyrek altın 2.990 liradan, cumhuriyet altını 12.200 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı da şu sıralarda önceki kapanışının hemen altında 1.995 dolar seviyesinde bulunuyor.

GÖZLER FED'DE

Analistler, İsrail- Filistin çatışmasındaki gelişmelerin piyasaların odağında yer almaya devam ettiğini belirterek, ABD Merkez Bankasının (Fed) yarın açıklayacağı para politikası kararları öncesinde yatırımcıların temkinli davrandığını ifade etti. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, Fed'in yarın politika faizini sabit bırakacağına kesin gözüyle bakılırken politika metninden ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın yapacağı açıklamalardan alınacak sinyallerin varlık fiyatları üzerinde etkili olması bekleniyor.

ONS ALTINDA 2 BİN DOLAR DİRENÇ KONUMUNDA

Bugün Euro Bölgesi'nde büyüme ve enflasyon ile ABD'de konut fiyat endeksi ve tüketici güven endeksi verilerinin yanı sıra İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin haber akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 2.000 ve 2.020 doların direnç, 1.980 ve 1.960 doların destek konumunda olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

Finans, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika


Son Dakika
13:52 Fenerbahçe ve Galatasaray at başı gidiyor! İşte Süper Lig'de yeni şampiyonluk oranları
13:17 AK Parti Sözcüsü Çelik'ten İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi saldırısına tepki: İnsanlık dışı ve vahşi bir eylem
12:20 Çocukların müstehcen görüntülerini satanlara 48 ilde operasyon: 50 gözaltı
12:11 Motorinin ardından bir indirim de benzine geliyor
11:53 İhanet görüntüsü ifşa edilen Bilal Hancı sessizliğini bozdu: 19 Ekim'de boşandık, eşimden özür dilerim
11:53 Kartel oluşturup fiyatları beraber belirlediler! Yumurta üreticilerine 98 milyon TL ceza
11:47 Bakan Şimşek'ten emekli ve asgari ücret zammıyla ilgili milyonları heyecanlandıran sözler
11:44 Ballon d'Or töreninde Emiliano Martinez sahneye çıktığında yaşananlar Drogba'yı çılgına çevirdi
11:44 29 Ekim töreninde yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınan öğretmen serbest bırakıldı
11:31 İhracat, ithalatı karşılamadı! Dış ticarette 5 milyar dolar açık verdik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.10.2023 13:59:05. #1.13#
SON DAKİKA: Altının gramı 1.815 lira seviyesinden işlem görüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement