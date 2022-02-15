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Altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi - Son Dakika

Altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi

15.02.2022 17:14
Altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 813 bin lira, en yüksek 825 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,9 artarak 815 bin 415 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 508 milyon 530 bin 947,64 lira, işlem miktarı ise 626,37 kilogram oldu.

Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi de 553 milyon 801 bin 498,94 lira düzeyinde gerçekleşti.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar IAR Döviz ve Kıymetli Madenler???????, İstanbul Altın Rafinerisi, Türkiye Emlak Katılım Bankası, Vakıf Katılım ve Türkiye Garanti Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KGDOLAR/ONS
Önceki Kapanış800.000,001.845,00
En Düşük813.000,001.854,50
En Yüksek825.000,001.861,50
Kapanış815.415,001.854,50
Ağırlıklı Ortalama822.145,991.859,03
Toplam İşlem Hacmi (TL)508.530.947,64

Toplam İşlem Miktarı (Kg)626,37

Toplam İşlem Adedi42

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Borsa İstanbul, Türkiye, Altın, KMTP, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Altının kilogramı 815 bin 415 liraya yükseldi - Son Dakika
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