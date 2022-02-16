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Altınordu'da KDV indirim denetimi - Son Dakika

Altınordu'da KDV indirim denetimi

16.02.2022 10:32
Altınordu'da KDV indirim denetimi

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde açıklanan KDV'nin indirilmesinin ardından marketlere yönelik denetimler başladı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, geçtiğimiz günlerde açıklanan KDV'nin indirilmesinin ardından marketlere yönelik denetimler başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamaları sonrası temel gıda ürünlerinde KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesine yönelik düzenlemenin resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmesinin ardından denetimler başladı. Altınordu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Ordu Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, zincir marketler başta olmak üzere kentteki marketleri kapsayacak şekilde denetim gerçekleştiriyor. Denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde yüzde 7'lik KDV indirimin uygulanıp uygulanmadığını, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı ve son kullanım tarihi gibi konularda kontroller yapılıyor.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, kent genelindeki marketlerde ve gıda ürünü satan tüm iş yerlerinde bu uygulamayı devam ettireceklerini belirterek, "Ekiplerimiz yaptıkları uygulamalarda öncelikle yürürlüğe giren yüzde 7'lik KDV indiriminin fiyatlara yansıtılıp yansıtılmadığını denetliyor. Yine bunun yanı sıra ürünlerin raf ile kasa arasındaki fiyat kontrolünü ve gıda maddeleri ile ilgili diğer denetimlerini gerçekleştiriyor. Tüketici hakları açısından kamu denetimi yoluyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - ORDU

Altınordu'da KDV indirim denetimi
Altınordu'da KDV indirim denetimi

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Altınordu, Ordu, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınordu'da KDV indirim denetimi - Son Dakika Ekonomi


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