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Altınova'da esnaf buluşmaları devam ediyor - Son Dakika

Altınova'da esnaf buluşmaları devam ediyor

18.02.2022 09:24
Altınova'da esnaf buluşmaları devam ediyor

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Belediye Meclis Üyesi Bilal Ok ile birlikte Demirtaş Mermer sahibi Mehmet Demir'in misafiri oldu.

Yalova'nın Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Belediye Meclis Üyesi Bilal Ok ile birlikte Demirtaş Mermer sahibi Mehmet Demir'in misafiri oldu.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral'ın esnaf ziyaretleri devam ediyor. İlçedeki esnafları ziyaret eden Oral, yapılan çalışmaları anlatarak, görüş alışverişinde bulunuyor. Başkan Oral, son olarak Demirtaş Mermer çalışanlarıyla bir araya geldi. Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Belediye Meclis Üyesi Bilal Ok ile birlikte Demirtaş Mermer sahibi Mehmet Demir ve firma çalışanlarıyla buluştu.

Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında bilgi verip, taleplerini dinleyen Başkan Dr. Oral, "Esnaflarımızla karşılıklı fikir alış verişlerinde bulunuyor, sıkıntıları ve çalışmaları ele alıyoruz. Her iki taraf açısından da oldukça yararlı geçiyor. Bu çerçevede de esnafımızla bir araya geliyoruz. Toplumumuzun her kesimin görüşleri bizim için büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızla sohbet edip, dilek ve şikayetlerini dinlemeye devam edeceğiz. İlçemiz için çalışmalarımızı aralıksız sürdüreceğiz" diye konuştu. - YALOVA

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Mehmet Demir, Metin Oral, Yalova, Esnaf, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınova'da esnaf buluşmaları devam ediyor - Son Dakika Ekonomi


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