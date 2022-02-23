Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu - Son Dakika
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Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu

23.02.2022 14:10
Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tersanelerimiz, ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ile göğsümüzü kabartmaktadır" dedi.

Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Tersanelerimiz, ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ile göğsümüzü kabartmaktadır" dedi.

AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral ile birlikte Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven'i ziyaret etti. Vergi Haftasının kutlandığını hatırlatan Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, "Altınova'mızda dünya markası tersanelere sahip olmaktan gururluyuz. Tersanelerimiz, ülke ekonomisine ve istihdama katkısı ile göğsümüzü kabartmaktadır. Özellikle ilçemizdeki tersaneler, vergi sıralamalarında üst sıralarda yere almaktadır. Bu da bizim için gurur kaynağıdır" diye konuştu.

Altınova Tersane Bölgesinde inşa edilen gemilerin büyük çoğunluğunun Norveç, İzlanda, İngiltere, Fransa, Danimarka, Kanada, İrlanda, Rusya gibi ülkelere ihraç edildiğini vurgulayan Özata Tersanesi Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Ataseven, "Yatırımlar, şirketimiz ve bölge tersaneleri tarafından yapılmıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetlerimizin değerli destekleri ile sektörümüz yatırımcıları ve çalışanlarının inanç ve gayretleri sayesinde dünya denizcilik camiasında tanınan ve tercih edilen gemi inşa bakım ve onarım bölgesi haline gelmiştir" ifadelerini kullandı. - YALOVA

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Togo Cumhuriyeti, Özata Tersanesi, Metin Oral, Yalova, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altınova tersaneleri gurur kaynağı oldu - Son Dakika


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