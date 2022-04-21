Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor

21.04.2022 11:07
Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hububat alanlarında en fazla zarar yapan Ekin Kambur Böceği sürveyleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca devam ediyor.

Kütahya'nın Altıntaş ilçesinde hububat alanlarında en fazla zarar yapan Ekin Kambur Böceği sürveyleri İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik elemanlarınca devam ediyor.

Konuyla ilgili İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada," İlçemizde hububat alanlarında en fazla zarar yapan Ekin Kambur Böceği (Zabrus spp.) sürveyleri Altıntaş İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz teknik elemanlarınca devam etmektedir. Yapılan sürveyler sonucu zarar eşiğinin üzerinde yoğunluk görülen alanlarda çiftçilerimize kültürel önlemler ve yüzey ilaçlaması tavsiyelerinde bulunulmaktadır" denildi. - KÜTAHYA

Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor
Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor
Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor

YORUMLAR
500
Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı Altıntaş'ta çiftçilere yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği, nohut ve kuru fasulye tohumu dağıtıldı Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar Altıntaş'ta 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencileri için iftar

Hisarcık, Altıntaş, Kütahya, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor - Son Dakika


Son Dakika
10:50 Şoför direksiyonda kalp krizi geçirdi, İETT otobüsü altı araca çarparak durabildi
10:46 İstanbul'un "Hanımağa"sı yakalandı: Evdeki cephanelik ağızları açık bıraktı!
10:45 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Yalçın komiser, Defne ve Sadun arasındaki bağı çözebilecek mi?
10:40 Tüketici güven endeksi nisanda tarihinin en düşük seviyesine geriledi: 67,3
10:34 21 Nisan'da dolar 14,68 seviyelerinde alıcı buluyor
09:22 İngiltere'de pandemi kurallarını ihlal eden Başbakan Johnson'ın soruşturmaya tabi tutulması için oylama düzenlenecek
10:26 Kara Tahta dizisinde dün akşam neler oldu? Irmak ve Atlas'ın yüzleşmesine kim tanık oldu?
10:23 Okan Buruk'tan Cimbom'a yeşil ışık! "En büyük mutluluk Galatasaray'da olmaktır"
10:23 Rusya Savunma Bakanı Şoygu, Mariupol'ün düştüğünü resmen açıkladı: Ele geçirdik!
10:21 Sosyal medya kullanıcısı 'Cumhur Frankfurt' TBMM Başkanı Mustafa Şentop'dan özür diledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.04.2022 11:13:22. #1.13#
SON DAKİKA: Altıntaş'ta Ekin Kambur Böceği sürveyleri devam ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement