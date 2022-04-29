Altıntaş'ta fide dikim etkinliği - Son Dakika

Kütahya'nın Altıntaş ilçesi 'Zafer İlkokulu tarafından hayata geçirilen "Yerli Tohum Tarım Atölyesi" projesi çerçevesinde Kaymakam Mehmet Can İrdelp ve öğrencilerin katılımıyla fide dikim etkinliği gerçekleştirildi.

Fide dikim etkinliğinde öğrenci, öğretmen ve idarecilere hitap eden Kaymakam Mehmet Can İrdelp, bu tür projelerin öğrencilerin akademik başarılarını da olumlu etkilediğini dile getirerek, yerli üretimin çocuklar tarafından benimsenmesi hususunun ülkemizin geleceği adına son derece önemli olduğunu vurguladı.

Proje çerçevesinde yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam İrdelp, öğrencilerin ektiği tohum viyollerini inceleyerek tohum ekti. Zafer İlkokulu idareci ve öğretmenlerine teşekkür etti. - KÜTAHYA