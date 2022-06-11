ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim - Son Dakika
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ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim

11.06.2022 13:11
ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin kentin marka değerini arttırmak ve profili yüksek turistin gelmesini sağlamak amacıyla İngiliz Parlamenterler ve belediye başkanını Alanya'da ağırladı.

Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Başkanı Mehmet Şahin kentin marka değerini arttırmak ve profili yüksek turistin gelmesini sağlamak amacıyla İngiliz Parlamenterler ve belediye başkanını Alanya'da ağırladı.

ALTSO Başkanı Mehmet Şahin'in davetlisi olarak Alanya'ya gelen İngiliz Parlamenterler Yasmin Qureshi, Dr. Afzal Khan ile Manchester Bury Belediye Başkanı Shaheena Haroon 3 gün sürecek programlarına Kaymakam Dr. Fatih Ürkmezer ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'i ziyaretleri ile başladı. Başkan Şahin ve İngiliz heyet daha sonra ALTSO'da gerçekleşen toplantıya katıldı. Toplantıya Alanya Kaymakamı Dr. Fatih Ürkmezer ile Alanya protokolü ve çoğunluğu İngiliz ve çevre ülkelerden olmak üzere yerleşik yabancılar katıldı.

Başkan Şahin toplantıda Alanya'nın lokomotif sektörlerinin turizm, tarım, inşaat ve emlak olduğunu vurgulayarak bu alanlarda ayrıntılı bir sunum gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Şahin, İngiliz iş insanlarını Alanya'da yatırım yapmaya davet etti. Manchester ve Alanya arasında kurulacak olan işbirliği köprüsünün ilk adımlarının atıldığını dile getiren Başkan Şahin, "İngiliz Parlamenter dostlarımızın da yatırım tavsiyeleri ile işbirliği konularındaki görüşlerini aldık. Ticari işbirliğinin yanı sıra özellikle eğitim alanında ortak çalışmalar yapılması düşüncesinde birleştik" dedi. Eğitim alanında da işbirliği olanaklarını değerlendireceklerini belirten Başkan Şahin, Manchester'in bu konudaki tecrübelerinden yararlanmanın yükseköğretimde Alanya'nın çıtasını da arttıracağına dikkat çekti.

Daha önce Rusya'nın Tümen kentinde hayata geçirilen çalışmaların burada da yapılacağını belirten Başkan Şahin, "Alanya'mızın marka değerine katkıda bulunmak ve profili yüksek turisti çekmek adına Rusya'da başladığımız çalışmalar bizim için çok önemli bir destinasyon olan İngiltere ile devam edecek" diye konuştu. - ANTALYA

ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim
ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim
ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim
ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim
ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

Mehmet Şahin, Manchester, Alanya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ALTSO'dan kentin değerini ve turist profilini yükseltecek girişim - Son Dakika

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