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Ekonomi

ALTSO Mart Toplantısı Yapıldı

ALTSO Mart Toplantısı Yapıldı

ALTSO'nun Mart ayı meclis toplantısında yangın yönetmeliği ve ITB Berlin Fuarı değerlendirildi.

25.03.2025 16:52
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın (ALTSO) Mart ayı olağan meclis toplantısı ALTSO Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Mehmet Kural'ın açılış konuşmasıyla başlayan meclis de ALTSO Başkanı Eray Erdem, Mart ayı yönetim kurulu faaliyetlerini meclis üyeleriyle paylaştı.

Yeni yangın yönetmeliği

Yeni Yangın Yönetmeliği ve turizm tesislerinde devam eden denetimler konusunda turizm sektöründe faaliyet gösteren iş insanlarının katılımıyla düzenlenen toplantının ayrıntılarını meclis üyeleriyle paylaşan Başkan Erdem, "Ülkemizi yasa boğan elim olayın bir daha tekrarlanmaması için turizmciler olarak gerekli önlemleri alma konusunda üzerimize düşen ne varsa yapmaya hazır olduğumuzu toplantıda bir kez daha ifade ettik. Denetimlerin ise sezona hazırlanan tesislere zarar vermeden, maddi ve manevi kayıplara neden olmadan yürütülmesi gerektiğini toplantımızda bir kez daha vurguladık" dedi.

ITB Berlin Fuarı

Alanya birlik beraberliği ile ITB Berlin Turizm Fuarı'na katıldıklarını ifade eden Başkan Erdem, "Fuarı verimli bir şekilde tamamladık. Çok sayıda tur acentesi ve havayolu şirketi ile temaslarda bulunup, iş birliği fırsatlarını görüştük. Ayrıca Almanya temaslarımız kapsamında Türk-Alman İşverenler Derneği ile Türk-Alman Ticaret ve Sanayi Odası'nı da ziyaret ederek, görüş alışverişinde bulunduk" diye konuştu.

İftara davet

Başkan Erdem, ALTSO'nun geleneksel iftarını 27 Mart 2025 Perşembe günü gerçekleştireceklerini ifade ederek, "Tüm üyelerimizi iftarımıza bekliyoruz" dedi. Başkan Erdem ayrıca, odaya gerçekleştirilen ziyaretler, istişare toplantıları ve eğitim çalışmaları konusunda da meclis üyelerini bilgilendirip, gelen soruları cevapladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi ALTSO Mart Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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