ALTSO ve KOSGEB'den Destek Programı Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

ALTSO ve KOSGEB'den Destek Programı Toplantısı

ALTSO ve KOSGEB\'den Destek Programı Toplantısı

ALTSO, KOSGEB iş birliği ile kapasite geliştirme ve rekabetçilik destek programını tanıttı.

20.01.2025 18:29
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Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) ile KOSGEB iş birliğinde Kapasite Geliştirme Desteği ve Küresel Rekabetçilik Destek Programı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ALTSO ev sahipliğindeki toplantıda konuşan ALTSO Başkanı Eray Erdem, oda olarak girişimcilerin ve üreten işletmelerin yanında olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Erdem, "Yeni açıklanan destek paketleri bizleri oldukça heyecanlandırdı. Hem kredisel bir desteğin varlığı hem de küresel rekabet boyutunda işletmelerimize çizeceği yol haritası bizler için çok kıymetli. Özellikle global bir ekonomide ve pazarda yer almak istiyorsak işletmelerimizin her anlamda yanlarında olmamız gerektiğinin farkında ve bilincindeyiz. Kurumsal işbirliklerimizle de bunları taçlandırmaya devam edeceğiz. Üretim ve ihracatta güçlü bir Alanya için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Erkış'dan Erdem'e teşekkür

KOSGEB İl Müdürü İbrahim Uğur Erkış, ev sahipliğinden ve iş birliğinden dolayı Erdem'e teşekkür etti. Kapasite Geliştirme Desteği ve Küresel Rekabetçilik Destek Programı hakkında katılımcıları bilgilendiren Erkış, destek programının 2025 yılı 1. başvuru döneminin 6 Ocak- 28 Şubat tarihleri arasında olduğunu belirtti. Erkış, Kapasite Geliştirme Desteği Programı'nın ana hedefini, "KOSGEB'in sunduğu bu destekle KOBİ'lerin verimliliklerini artırmaları, rekabetçi bir yapıya kavuşmaları, üretim kapasitelerini ve pazar paylarını genişletmeleri, kurumsal yapılarını güçlendirmeleri ve büyük işletmelerin tedarik zincirinde daha etkin bir rol oynamaları amaçlanıyor" sözleri ile açıkladı.

Küresel Rekabetçilik Destek Programı'nın da ana hedefini açıklayan Erkış, "Destek programı ile işletmelerin küresel rekabet ortamında daha dayanıklı olmalarını ve rekabet avantajı elde etmelerini sağlamak amacıyla yenilikçi ürünlerin geliştirilmesi, inovasyon faaliyetleri ile geliştirilmiş ürünlerin üretimi ve ticarileştirilmesi, üretim süreçlerinin optimize edilmesi ve verimliliğin artırılması, tedarik zinciri yönetiminin güçlendirilmesi, yeni teknolojileri etkin kullanmalarının sağlanması, küresel iş birlikleri ile küresel pazarlar içerisinde yer almaları gibi stratejileri içeren projelerin desteklenmesi amaçlanmaktadır" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Finans, Alanya, Kosgeb, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ALTSO ve KOSGEB'den Destek Programı Toplantısı - Son Dakika

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