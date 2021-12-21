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Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği - Son Dakika

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

21.12.2021 19:26

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği Amasya'da çiftçilere devlet desteğiyle 40 binden fazla sayıda ceviz ve kuşburnu fidanı dağıtımı yapıldı.

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

AMASYA - Amasya'da çiftçilere devlet desteğiyle 40 binden fazla sayıda ceviz ve kuşburnu fidanı dağıtımı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DOKAP ve Amasya İl Özel İdaresi tarafından desteklenen yüzde 75 hibe katkılı iki projenin toplam tutarı 875 bin lirayı buluyor. Amasya Valiliği'nin uyguladığı iki proje kapsamında 25 bin 600 adet ceviz fidanı ve 15 bin adet kuşburnu fidanı Amasya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde düzenlenen programda çiftçilere teslim edildi.

Çiftçilere fidanlarını veren Amasya Valisi Mustafa Masatlı, "Çiftçilerimizin bu fidanlara çocuğu gibi, evindeki hayvanı, elindeki bir değeri gibi bakması gerekiyor. Eğer miras olarak bakarsak dilediğimiz sonuçları alamayız. Bunlar sizden sonraki kuşaklara devredilecek emanet." dedi.

Tarımsal verilere bakıldığında kentteki ceviz ağaçlarındaki verimliliğin yüzde 40 oranında düşük olduğuna dikkat çeken Vali Masatlı, "350 bin ceviz ağacımızın 210 bininden meyve alabiliyoruz. Yüzde 40 ağaçlarımızdan verim alamıyoruz. Bizim bu fidanların tamamından verim almamız gerekiyor ki biz buradaki üretimi büyütelim. Ülkemizin üretimini büyütelim ve ülkemizin gayri safi tarımsal hasılasını da artıralım." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğindeki hükümetler döneminde tarımsal alanlarda çok önemli mesafeler alındığına değinen Masatlı, "Desteklemelerden tutun, tarımda mekanizasyona, teknik çalışmalara ve diğer taraftan verimliliğin üst seviyelere taşınması için pek çok projeye imza atıldı. Ulusal ölçekteki bu çalışmalara bizlerin de yerel ölçekte her bakımdan destek olmamız gerekiyor. Bu maksatla haftalardır çeşitli fidanların dağıtımını yapmaktayız." şeklinde konuştu.

Törene, Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Celil İnce, İl Tarım ve Orman Müdürü Hayrullah Göktekin ile diğer yetkililer de katıldı.

Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği
Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği
Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği
Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği

Kuşburnu, Amasya, Tarım, Ceviz, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Amasya çiftçisine 40 binden fazla ceviz ve kuşburnu fidanı desteği - Son Dakika
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