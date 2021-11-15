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Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu - Son Dakika

Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu

15.11.2021 08:53

Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor Amasya'nın Yeşil Yenice Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonu olarak kullanılan bina şalvar dikerek terzilik yapan Özlem Küçükkahyaoğlu'na destek için tekstil atölyesine dönüştürüldü.

Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu

Şalvar dikiyordu, şimdi 150 kişiye istihdam planı kuruyor

AMASYA - Amasya'nın Yeşil Yenice Mahallesi'nde belediyeye ait düğün salonu olarak kullanılan bina şalvar dikerek terzilik yapan Özlem Küçükkahyaoğlu'na destek için tekstil atölyesine dönüştürüldü. Amasya Belediyesi'nin desteğiyle atölyesini oluşturup çoğu aynı mahalleden işsiz 40 kişiye istihdam sağlayan terzi Özlem Küçükkahyaoğlu, bu sayıyı 3 ayda 150'ye ulaştırmayı planlıyor.

Şalvar dikerek başladığı terzilik mesleğinde kurduğu hayallerini gerçeğe dönüştürmek için harekete geçen evli ve 2 çocuk annesi Küçükkahyaoğlu, planlarını anlattığı Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı'dan umduğundan fazla destek aldı. Yeşil Yenice Mahallesi'nde düğün salonu olarak kullanılan binayı aynı mahalleden insanları çalıştırmak kaydıyla kendisini tahsis edebileceklerini belirten Başkan Sarı'nın koşullarını hemen kabul eden 36 yaşındaki Küçükkahyaoğlu, 30'u kadın 40 kişiyi atölyesinde buluşturdu. Tekstil deneyimi olmayanlara dikiş tekniklerini bizzat kendisi öğretti.

Yaz döneminden meyve bahçelerinde çalışan kadınların boş kaldıkları bu süreçte atölyesinde istihdam etmenin mutluluğunu yaşayan Küçükkahyaoğlu, "Arkadaşlarımız bağda, bahçede çalışıyorlardı. Çok yetenekliler. Bir ayda makineye adapte oldular. Kısa sürede 80 kişiye, 3 ayda da 150 personele ulaşmayı hedefliyorum" dedi.

Genç girişimci desteği dolayısıyla Belediye Başkanı Sarı'ya da teşekkür etti. Atölyede çalışan Tülin Yörükoğlu da gün boyunca dikiş yapıp para kazanmaktan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Kent ekonomisine katkıda bulunmak ve istihdam sağlamak için kendilerine müracaat eden girişimcilere belediyenin imkanlarını seferber ettiklerini vurgulayan Başkan Sarı ise "Düğün salonunu da veririz. Yeter ki istihdam sağlasınlar" diye konuştu.

Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu
Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu

Amasya Belediyesi, İstihdam, Amasya, Düğün, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Amasya'da düğün salonu tekstil atölyesi oldu - Son Dakika Ekonomi


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