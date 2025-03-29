Amasya'da Tarımsal Destek - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Amasya'da Tarımsal Destek

Amasya\'da Tarımsal Destek

Amasya'da çiftçilere 13 milyon TL değerinde kuraklığa dayanıklı tohum desteği sağlandı.

29.03.2025 00:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Amasya'da çiftçilere toplam 13 milyon TL değerinde kuraklığa dayanıklı yağlık ayçiçeği ve nohut tohumu desteği sağlandı. Yüzde 50 hibeli 21 bin 40 dekar alanda ekilecek bin 52 torba ayçiçeği tohumu ve 4 bin 625 dekar alanda ekilecek 55 bin 500 kilo nohut tohumu düzenlenen törenle çiftçilere dağıtıldı.

Amasya Valisi Önder Bakan, "Gıda sanayi ve hayvancılık sektörü için oldukça önemli bir hammadde olan ayçiçeği ile mutfağımızın vazgeçilmez bakliyatlarından olan nohut üretimini arttırmak, dünya nüfusunun giderek arttığı günümüzde, ülkemizin gıda alanında kendi kendine yetebilen ülkeler arasında yer alması için oldukça önem arz etmektedir" dedi.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi (TAKE) Projesi kapsamında yüzde 50 hibe desteğiyle dağıtımı gerçekleşen bin 52 torba ayçiçek tohumuyla 21 bin 40 dekar alanda üretim yapılacağını, 55 bin 500 kilo nohut tohumuyla 4 bin 625 dekar alanda üretim sağlanacağına değinen Vali Bakan, "Bu proje ile ayrıca nadas alanlarının doğru uygulamalarla, tarımsal üretime kazandırılması ve kısıtlı su kaynaklarımızın da en verimli şekilde kullanılması amaçlanmıştır" diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Gürol Çetin de, "Kuraklık etkilerini en aza indirmek amacıyla üretim planlaması yapılmaktadır. Bunun yanında genel bütçe yani bakanlığımız bütçesiyle ve dış kaynaklı projelerle de üretim girdilerinin temini sağlanarak üreticilerimizin daha karlı üretim yapmasını sağlamaya çalışmaktayız" şeklinde konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım programına AK Parti İl Başkanı Galip Uzun ile MHP İl Başkanı Mustafa Akgül de katıldı. - AMASYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, amasya, Güncel, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Amasya'da Tarımsal Destek - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı

00:20 Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz Bayramda köprü, otoyol ve bazı toplu taşıma hizmetleri ücretsiz
23:38 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ’daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Uludağ'daki otel yangınına ilişkin soruşturmada 4 kişi tutuklandı
22:00 Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti Fenerbahçeli futbolcular, hata yapan genç kaleciyi teselli etti
21:11 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Özgür Özel’e tepki: ’Siyasi mandacılık talep ediyor’ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki: 'Siyasi mandacılık talep ediyor'
19:56 İmamoğlu’nun avukatının ifadesi ortaya çıktı İmamoğlu'nun avukatının ifadesi ortaya çıktı
09:47 Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı Operasyon tam altı saat sürdü Celil Nalçakan ameliyat masasına yattı! Operasyon tam altı saat sürdü
09:45 Ölüm evi Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı Ölüm evi! Aynı evden 2 ayda 3 ayrı cenaze çıktı
09:24 Ev ve araba alacaklar dikkat Faizler değişebilir Ev ve araba alacaklar dikkat! Faizler değişebilir
09:21 ’Her şey çok güzel olacak’ sloganının mucidi Berkay Gezgin’in cezaevi değiştirildi 'Her şey çok güzel olacak' sloganının mucidi Berkay Gezgin'in cezaevi değiştirildi
09:09 Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem Yeni şarkı çıkaran Nilüfer gelen tepkilere isyan etti: Laf ettirmem
08:57 Danla Bilic’in eski sevgilisiyle başı dertte Savcılığa başvurdu Danla Bilic'in eski sevgilisiyle başı dertte! Savcılığa başvurdu
08:51 Ramazan’da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza Ramazan'da fahiş fiyat uygulayanlara rekor ceza
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.03.2025 02:19:56. #7.13#
SON DAKİKA: Amasya'da Tarımsal Destek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement