Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretilecek - Son Dakika
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Ekonomi

Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretilecek

Amasya Şeker Fabrikası\'nda 80 Bin Ton Şeker Üretilecek

Mustafa Saatcı, 670 bin ton pancardan 80 bin ton şeker üretileceğini açıkladı.

31.10.2024 18:16
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Amasya Pancar Ekicileri Kooperatifi Başkanı Mustafa Saatcı, Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. kampanya döneminde 670 bin ton şeker pancarından 80 bin ton kristal şeker üretileceğini bildirdi.

Saatcı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, üretime 1954'te başlayan Amasya Şeker Fabrikası'nda 71. pancar alım kampanyasının devam ettiğini söyledi.

4 il, 13 ilçe ve 10 bölgede yaklaşık 8 bin çiftçiyle anlaşma yaptıklarına dikkati çeken Saatcı, çiftçilerden alacakları 670 bin ton pancardan 150 bin ton küspe, 32 bin ton melas ve 80 bin ton kristal şeker elde edeceklerini anlattı.

Bugüne kadar tarladaki şeker pancarının yüzde 60'ının söküldüğünü belirten Saatcı, çiftçilere 3,5 milyar lira ödeme yapılacağını vurguladı.

İklimsel şartlar nedeniyle bu sene şeker pancarındaki polarda 1 ila 1,5 puanlık düşüş olduğuna işaret eden Saatcı, "Şeker pancarından elde edilen şeker, insan sağlığı için çok önemlidir. Şeker, ülkemiz ve dünya genelinde çok önemli, stratejik bir üründür. Saf ve sağlıklı şeker, sadece şeker pancarından elde edilir." dedi.

Saatcı, fabrikada bin işçi çalıştığını, 71. dönem pancar alım kampanyasının gelecek yıl ocak ayının 15'inde sona ereceğini kaydetti.

Amasya Şeker Fabrikası Genel Müdürü Vural Kamil Akyazan da tesisleri hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amasya Şeker Fabrikası'nda 80 Bin Ton Şeker Üretilecek - Son Dakika

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