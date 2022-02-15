Üye Girişi
Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması - Son Dakika

Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması

15.02.2022 17:21
Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz.

Amazon.com.tr'den yapılan açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz." denildi.

Amazon.com.tr, temel gıda ürünlerinde KDV indirimine ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, "Temel gıda ürünlerinde KDV oranının yüzde 8'den yüzde 1'e düşürülmesi kararına uygun olarak, Amazon.com.tr'nin satıcısı olduğu tüm ilgili ürünlerde gerekli düzenlemeleri yapıyor ve satış ortaklarımızı ilgili düzenleme hakkında bilgilendiriyoruz. Amazon Türkiye olarak, müşterilerimize daima en iyi fiyatları sunmak için çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

YORUMLAR
500

Amazon, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
17:14 Dünyanın sonunu merak mı ediyorsunuz? İşte o görüntüler
16:48 Tinder avcılarının taktiklerini bilmek sizi kurban olmaktan kurtarabilir
16:43 EMO Başkanı Bülent Pala: İyileştirme iddiaları tamamen göstermelik
16:42 Çiftlikte yangın çıktı, 3 yaşındaki ikizler canından oldu!
16:38 Sivas'taki cinayette yeni iddialar: Babasını öldürdü, sonra soyunarak dışarı çıktı, donmayı bekledi!
16:31 DiCaprio'nun yeni aşkı! İşte Titanik filminin kedili versiyonu
16:26 İtalya'da rahiplerin tacizine uğrayan mağdurlar adalet için kampanya başlattı
16:25 Avrasya Tüneli için verilen garanti tutmayınca ödemeyi devlet yapmak zorunda kaldı!
16:19 Pilot uygulama 3 ilde başladı! Yatağa bağımlı hastalara sağlık raporu artık evinde düzenlenecek
16:17 Demet Özdemir'in Oğuzhan Koç'tan evlilik teklifi alırken giydiği elbisenin fiyatı dudak uçuklattı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2022 17:27:14. #1.11#
SON DAKİKA: Amazon.com.tr'den temel gıda ürünlerinde KDV indirimi açıklaması Açıklaması - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement