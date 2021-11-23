Ambalaj sanayisi için ürettikleri CNC karton kesim makinesini 12 ülkeye satıyorlar

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir firma tarafından üretilen CNC karton kesim makineleri, bazı Avrupa ülkeleri ve Rusya'ya ihraç ediliyor.

Mobilya makinelerinin bakım ve yenileme işiyle uğraşan ortaklar Hasan Cengiz (49) ve İbrahim Baran Alp (39), yaptıkları araştırmalar sonucu bu alanda ihtiyaç olduğunu tespit ederek 2018 yılında CNC karton kesim makinesi üretimine yöneldi.

Ortaklar, zamanla üretimlerini geliştirip kapasitelerini artırarak iç piyasaya satışlarının yanı sıra yurt dışı pazarlarda da kendilerine yer edindi.

Hasan Cengiz, AA muhabirine, yaklaşık 15 yıllık mobilya makineleri bakım ve yenileme sürecinde ortağı İbrahim Baran Alp'in elektronik, kendisinin ise mekanik işlerini yaptığını söyledi.

Araştırmalarının ardından faaliyet alanında değişikliğe gittiklerini belirten Cengiz, "Karton sektörü tabii ki vardı ama yaptığımız makinenin sektörü yoktu. Bizimle beraber bu sektör başladı. Kartoncular da bu işe yatırım yaptılar. Onların bu konuda altyapısı da vardı. 2018 yılının 7'nci ayında ilk makinemizi teslim ettik. Şu ana kadar 200'e yakın makine ürettik." diye konuştu.

Cengiz, bu makinelerde "sonsuz fon" olarak bilinen Z kat karton kullanıldığını aktardı.

Makinenin en önemli özelliğinin fire oranını düşürüp maliyeti aşağıya çekmek olduğunu dile getiren Cengiz, şöyle devam etti:

"Makinelerimizde sonsuz fon dediğimiz sistem ile sonsuz karton üretebiliyorsunuz. Kendi kutunuzu kendiniz tasarlayıp, istediğiniz ölçüde, istediğiniz adette karton çıkartabiliyorsunuz. Bunun size ne faydası oluyor? Bununla beraber fire oranlarınız, karton, ambalaj ve stok maliyetleriniz düşüyor ve firma otomatik olarak kara geçiyor."

"Bu makine ile bu işi yapabileceklerini anlattık"

Cengiz, sektöre girdiklerinde makineye ilişkin kendileri de dahil Türkiye'de pek bilgi sahibi olunmadığını belirtti.

Araştırma ve geliştirme çabaları sonucu üreticilere bunu kullandıklarında neler kazanacakları konusunda bilgiler verdiklerini kaydeden Cengiz, "Aslında biz paketlemeyi anlattık, daha sonra bu makine ile bu işi yapabileceklerini anlattık." dedi.

Hasan Cengiz, küresel ölçekte CNC karton kesim makineleri üreten lider firmalar arasında yer almayı hedefledikleri bildirdi.

Yurt dışına yönelik satışlarına değinen Cengiz, şöyle konuştu:

"Şu anda Rusya, Ukrayna ve Polonya başta olmak üzere 12 ülkeye ihracatımız var. Biz de artık yurt dışında, diğer ülkelerde ciddi pazar payına sahip olmaya başladık. Yurt dışında zaten bu makineleri üreten firmalar var ama biz de artık onların yanında kendimize bir yer edindik. Şu anda teknolojimizle, programlarımızla, Çin'de üretim yapan firmaları geride bıraktık. Avrupa'da makine üretimi yapan firmalarla da rekabet halindeyiz. Onların teknolojisini yakaladık ve geçmeye başladık. Bu anlamda da güzel geri dönüşler aldık."