Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı - Son Dakika
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Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı

27.05.2022 16:19
Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı

ABD'de kişisel gelirler nisanda yüzde 0,4 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD'de kişisel gelirler nisanda yüzde 0,4 artarak beklentilerin gerisinde kalırken, kişisel tüketim harcamaları yüzde 0,9 ile beklentilerin üzerinde artış gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin kişisel gelir ve tüketim harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede kişisel gelirler nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4'lük artış kaydetti.

Piyasa beklentilerinden az yükseliş gösteren Amerikalıların kişisel gelirlerinin bu dönemde mart ayında olduğu gibi yüzde 0,5 artması öngörülüyordu.

Kişisel tüketim harcamaları ise nisanda aylık yüzde 0,9 arttı.

Piyasa beklentilerini aşan kişisel tüketim harcamalarının bu dönemde yüzde 0,7 artması tahmin ediliyordu. Kişisel tüketim harcamalarındaki artış, martta yüzde 1,4 olmuştu.

Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise nisanda aylık bazda yüzde 0,2 artarken, yıllık yüzde 6,3 yükseldi.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyon göstergesi olarak dikkate aldığı, gıda ve enerji kalemlerinin hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,3 ve yıllık yüzde 4,9 arttı.

Bu dönemde çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksinde yaşanan aylık ve yıllık artışlar piyasa beklentileri ile paralel bir seyir izledi.

Çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksindeki yıllık artış 4 ayın en düşük seviyesine gerilerken, fiyat artışlarının yavaşlayabileceğine dair bir işaret olarak yorumlandı.

Analistler, kişisel tüketim harcamalarındaki yükselişin artan fiyatlara rağmen tüketimin güçlü kaldığını gösterdiğini belirtti.

YORUMLAR
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ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı ABD'de dayanıklı mal siparişleri nisanda beklenenden az arttı ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde ABD'de yeni konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Amerikalıların kişisel tüketim harcamaları nisanda beklentileri aştı - Son Dakika


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