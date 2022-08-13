Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

13.08.2022 11:24
Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor

Amik Ovası'nda hasadına başlanan kapya biberde bu yıl 61 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Amik Ovası'nda hasadına başlanan kapya biberde bu yıl 61 bin ton civarında rekolte hedefleniyor.

Kendine özgü aroması ve kalitesiyle özellikle salça, baharat ve kurutmalık olarak kullanılan kapya biber, Antakya, Arsuz, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde 27 bin dekar arazide üretiliyor.

Kentte geçen yıla kıyasla üretim alanı genişleyen kapya biber, yüksek rekolte beklentisiyle üreticisini sevindiriyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, AA muhabirine, Amik Ovası'nın çok verimli topraklara sahip olduğunu, ovada yılın 12 ayı üretim yapılabildiğini belirtti.

Üretilen ürünlerden birinin de kapya biber olduğunu anlatan Çolakoğlu, kapya biberde üretim alanının ve rekoltenin arttığını ifade etti.

"Yüzde 90'ı salçalık olarak değerlendiriliyor"

Çolakoğlu, şunları söyledi:

"İlimizde kapya biber en fazla Antakya, Arsuz, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerimizde üretiliyor. Diğer ilçelerimizde de az miktarda üretim yapılıyor. İlimizde 2021 yılında 26 bin dekar alanda 60 bin ton civarında bir üretim vardı, 2022 yılında da 27 bin dekar alanda 61 bin ton civarında üretim bekliyoruz. Dekara verimimiz 2-3 ton arasında değişiyor. İlimizde üretilen kapya biberin yüzde 90'ı salçalık olarak değerlendiriliyor, kalan kısmı da kurutmalık veya pul biber yapımında kullanılıyor. Bu sene çiftçimiz çok memnun çünkü rekolte çok güzel."

Ürünün tarlada fiyatının 7 lira civarında olduğunu, hasadın eylül ayı boyunca süreceğini belirten Çolakoğlu, hasat sezonunun bereketli ve bol kazançlı geçmesini diledi.

Üreticilerden Mehmet Koçak, 70 dönüm arazide kapya biber üretimi yaptığını ifade etti.

Bu yıl kapya biberin beklentilerini karşıladığını anlatan Koçak, bu yıl fiyat ve rekolteden memnun olduklarını söyledi.

Mahmut Tugay da bu sene biberde verimin iyi olduğunu, topladıkları biberleri salça yapımı için fabrikalara verdiklerini belirtti.

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Kaynak: AA

Amik Ovası, Antakya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Hatay'da hasadına başlanan kapya biberde 61 bin ton rekolte bekleniyor - Son Dakika
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