Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2022 fuarında yerini aldı - Son Dakika
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Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2022 fuarında yerini aldı

26.05.2022 15:44
Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2022 fuarında yerini aldı

Anadolu Isuzu, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü başlayan Busworld Türkiye 2022 fuarında tam elektrikli ve alternatif yakıtlı çevreci modelleri ile yer aldı.

Anadolu Isuzu, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü başlayan Busworld Türkiye 2022 fuarında tam elektrikli ve alternatif yakıtlı çevreci modelleri ile yer aldı.

Anadolu Isuzu'dan yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu'nun Busworld Türkiye fuarında sergilediği tam elektrikli Novociti Volt ile CNG alternatif yakıt sistemine sahip Kendo/ Interliner CNG otobüslerinin yanı sıra Citiport 12 ve Grand Toro modelleri birçok ülkeden katılan ziyaretçilerin ilgisine sunuldu.

Bu yıl standında modern dünya kentlerinin değişen pazar ihtiyaçları ve talepleri doğrultusunda geliştirdiği tam elektrikli ve CNG yakıt sistemine sahip modellerini öne çıkartan Anadolu Isuzu, Gebze Çayırova'daki modern tesislerinde ürettiği midibüs ve otobüsleri 45 ülkeye ihraç ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, olarak dünya otobüs üretim endüstrisini ve kurumsal müşterileri bir araya getiren önemli bir sektörel platform olan Busworld 2022 fuarına büyük bir önem verdiklerini kaydetti.

Dünya otobüs üretim endüstrisi ve müşterileri için önemli bir buluşma noktası olan Busworld fuarının Türkiye'de yapılmasının sektör için önemli olduğunu vurgulayan Arıkan, "Busworld fuarında bu yıl modern kentlerin giderek daha fazla talep ettiği çevreci, konforlu ve güvenli modellerimizle yer aldık. İlk ihracatını geçen yıl Fransa'ya gerçekleştirdiğimiz tam elektrikli NovoCITI Volt ve 'Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022' ödülünün sahibi olan Kendo/ Interliner CNG alternatif yakıtlı otobüslerimizi fuar katılımcılarının büyük ilgi ve beğenisini çekeceğine inanıyoruz.

Önümüzdeki dönemde hedefimizi midibüs ve otobüs ihracat rakamlarımızı daha da artırmak ve dünyada büyüme hedefimiz doğrultusunda mevcut yurt dışı pazarlardaki varlığımızı güçlendirirken yeni pazarlara açılmak olarak belirledik. Bu doğrultuda çalışmalarımızı ve ülkemizin ekonomisine, ihracatına ve nitelikli istihdamına olan katkılarımızı daha güçlü bir şekilde sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Busworld 2022 fuarı, ilk kez düzenlendiği 1971 yılından bu yana otobüs üretim endüstrisinin en büyük B2B etkinliklerinden biri olarak otobüs ve midibüs üreticileri ile bu sektörler ilgili parça, aksesuar, ekipman ve hizmetleri sunan şirketleri buluşturan dünyanın en büyük fuarı niteliğini taşıyor.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Anadolu Isuzu, Busworld Türkiye 2022 fuarında yerini aldı - Son Dakika


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