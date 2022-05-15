Anadolu Isuzu, Fransa pazarına 2021 sonu itibarıyla 1.000 araç sattı - Son Dakika

Anadolu Isuzu, 2021 yılı sonu itibarıyla Fransa pazarına toplam 1.000 midibüs ve otobüsün teslimatını gerçekleştirdi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Anadolu Isuzu, bu başarısını Valence kentinde iş ortaklarının, müşterilerinin ve Fransız basınının katıldığı özel bir törenle kutladı.

Etkinliğe Anadolu Isuzu'nun Fransa distribütörü Fast Concept Car yöneticilerinin yanı sıra bu ülkedeki iş ortakları, müşterileri ve Fransız otomotiv sektör basınının temsilcileri katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu olarak 2021'in, midibüs ve otobüs ihracatında şirket için tarihi rekorlara imza attıkları bir yıl olduğunu belirtti.

Bu yıl 18. kez midibüs ihracat şampiyonu olduklarını aktaran Arıkan, şunları kaydetti:

"Yurt dışında yeni pazarlara açılırken mevcut pazarlardaki varlığımızı güçlendirmeye devam ediyoruz. Fransa, bizim için en öncelikli pazarlardan biri konumunda. 2015 yılından itibaren Fransa distribütörümüz olan, her geçen yıl pazar payını artıran Fast Concept Car ile daha büyük hedeflere ulaşma yolunda bir dönüm noktası olarak gördüğümüz bu başarıdan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Fransa pazarında Fast Concept Car ile bugüne dek birçok ilke imza attık. İlk tam elektrikli otobüsümüz olan NovoCITI Volt'u geçen yıl Fransa'ya ihraç ettik. NovoCITI Volt ailesini bu yıl yeni modellerle büyüteceğiz. Yine Avrupa'da Yılın Sürdürülebilir Otobüsü 2022 ödülünün sahibi olan Kendo CNG alternatif yakıtlı otobüsümüzün en fazla talep gördüğü pazarlar arasında Fransa ilk sırada. Kendo, yüzde 100 Biogas uyumlu CNG motoru sayesinde daha çevreci özelliği ile temiz emisyon sağlıyor. Yakıt tasarrufunda da önemli avantajlar sunan Kendo, sunduğu konfor ve fonksiyonellik sayesinde hem servis taşımacılığı hem de turizm taşımacılığı alanlarında ideal çözüm sunmaktadır."

"Sürdürülebilirlik, Anadolu Isuzu için en temel önceliklerden biri"

Tuğrul Arıkan, sürdürülebilirliğin Anadolu Isuzu için en temel önceliklerden biri olduğunu belirterek, Anadolu Isuzu'nun, kısa süre önce iklim değişikliğinin olumsuz etkilerine karşı uluslararası Bilim Temelli Hedefler Girişimi'ne (SBTi) imza verdiğini, ayrıca ticari araç sektörünün 2040 yılına kadar yeni kamyon ve otobüs satışlarında yüzde 100 sıfır emisyonu hedefleyen Drive to Zero inisiyatifine katıldığını bildirdi.

Arıkan, "Anadolu Isuzu olarak sahip olduğumuz geniş ürün yelpazemiz, teknoloji ve yeni enerjilere olan yatırımlarımız, AR-GE yetkinliğimiz ve yeni teknolojileri hayata geçirmeye olan hevesimiz, FCC gibi çevreye duyarlı, yeni enerjilerin geleceğine inanan, inovasyonu benimseyen ve geleceği doğru okuyabilen bir partner ile bütünleşince, gelecekte birlikte çok daha büyük kutlamalar yapacağımıza inanıyorum." ifadelerini kullandı.