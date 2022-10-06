AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor - Son Dakika
Üye Girişi

AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

06.10.2022 10:26
AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ (AYEDAŞ), zorunlu olan planlı kesintileri tüketicilerin mağduriyet yaşamaması adına 48 saat öncesinden duyuruyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, AYEDAŞ, yatırım ve bakımlarını hayata geçirirken uyguladığı zorunlu planlı kesintilerin zamanlamasını ve toplam süresini tüketicilerin en az etkileneceği şekilde optimize ediyor ve tüm planlı kesintileri "AYEDAŞ internet sitesi" ve "AYEDAŞ 186 Mobil Uygulaması" üzerinden 48 saat önceden duyuruyor.

Şirket, tehlikeli olarak sınıflandırılan bu faaliyetlerini sürdürürken, saha çalışanlarının can güvenliği için hayati önem taşıyan planlı kesintilerde, kesinti süresini azami "İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG)" hassasiyetiyle belirliyor.

Öte yandan şirket, güvenlikten sağlığa, iletişimden iklimlendirmeye, önemi her geçen gün artan elektrik arzındaki kesintinin ve tüketici mağduriyetinin asgari düzeyde tutulması için çaba sarf ediyor.

Elektrik kullanıcıları ise tüketim noktalarının ya da kontrol etmek istedikleri konumu harita üzerinde işaretleyerek veya adres girerek kesintileri sorgulayabiliyor ve anlık arızaları da takip edebiliyor.

YORUMLAR
500
Kaynak: AA

Aras Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, Anadolu Yakası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
16:24 Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un kendisini uyaran hocaya verdiği cevap olay oldu!
16:11 Sarıyer'de yurdun 6. katından düşerek feci şekilde can veren yabancı uyruklu öğrencinin son görüntüleri ortaya çıktı
15:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Macron'u Türk Devletleri Teşkilatı'na davet etti: Gel seni de alalım Türk Birliği'ne, her şey Avrupa'dan ibaret değil
15:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Paşinyan ve Aliyev'in mini zirvesine masadaki kitap damga vurdu
15:45 Bakan Bilgin ile Memur-Sen yönetimi bir araya geldi! Sözleşmeli personel için masada iki taslak var
15:34 Tepkilere sebep olan yurt dışına çıkış harcına yapılan yüzde 100'lük zam iptal edildi
15:21 Belarus Devlet Başkanı Lukaşenko ülkede zam yapılmasını yasakladı!
15:02 Tekirdağ'da feci olay: Bariyerlere çarpıp alev alan aracın içinde bulunan 1 kişi yanarak can verdi
14:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çekya'da Aliyev ve Paşinyan'ı bir araya getirdi
14:52 Hastanede yaşlı kadının yüzüne para atan hadsizlerden skandal sözler: Görüntüleri eğlence amaçlı çektik, kötü bir amacımız yoktu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2022 16:36:29. #1.11#
SON DAKİKA: AYEDAŞ planlı kesintileri 48 saat önceden duyuruyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement