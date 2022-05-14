Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak - Son Dakika
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Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak

14.05.2022 09:22
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi dağıtılacak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından çiftçilere yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı olmak üzere yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi dağıtılacak.

9,5 MİLYON SEBZE FİDESİ DESTEĞİ YAPILACAK

Ankara Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere bu yıl yaklaşık 9,5 milyon sebze fidesi (domates, biber ve patlıcan) desteğinde bulunacak. Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından 16-28 Mayıs tarihleri arasında merkezde ve 25 ilçenin tamamında 7 bin 50 üreticiye yüzde 75'i hibe, yüzde 25'i çiftçi katkı paylı sebze fidesi dağıtılacak. Bu destekle yerli üreticilerin ekonomilerini de rahatlatmayı amaçlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, 5 milyon 323 bin 710 adet domates, 3 milyon 972 bin 795 biber, 150 bin 780 patlıcan fidesi olmak üzere toplam 9 milyon 447 bin 285 sebze fidesini çiftçiye ulaştıracak.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Domates, Çiftçi, Mayıs, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden çiftçilere sebze fidesi desteği sağlanacak - Son Dakika
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