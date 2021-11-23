Güne 11.40 seviyelerinden başlayan dolar, gün içinde hızlı bir yükseliş gerçekleştirerek 13.50 ile rekor kırdı. Güne 12.80 seviyelerinden başlayan euro ise 15.20 ile tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Dolar ve euro bir gün içinde 2 liradan faza yükseliş gerçekleştirdi.
Piyasalarda yaşanan aşırı oynaklık sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ile sürpriz bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmeye ilişkin detay paylaşılmadı. Merkez Bankası konuya ilişkin yorum yapmadı.
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Döviz kurlarındaki rekorların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin ekonomi kurmayları ile bir araya geldi. Toplantı sonrası bir açıklama yapılmadı.
Son Dakika › Ekonomi › Ankara'da dolar telaşı! Erdoğan, partisinin ekonomi kurmaylarıyla görüştü - Son Dakika Ekonomi