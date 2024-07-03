Ekonomi

Ankara Esenboğa Havalimanı Pegasus'un Dublin'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu törenle karşıladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, TAV Havalimanları tarafından işletilen Ankara Esenboğa Havalimanı, Pegasus'un Dublin'den gerçekleştirdiği ilk uçuşu karşıladı. Airbus A320 tip uçakla gerçekleştirilen PC1763 sefer sayılı uçuşla Ankara'ya gelen yolcular terminale indi. Pegasus her çarşamba, cuma ve pazar olmak üzere haftada üç gün Ankara-Dublin arası direkt uçuş gerçekleştirecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TAV Esenboğa Genel Müdürü Nuray Demirer, Pegasus'un iki şehir arasında direkt uçuşlara başlamasından büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "İki başkenti birbirine bağlayan bu yeni hatla birlikte, Ankara'dan direkt uçuş gerçekleştirilen destinasyonlar arasına bir yenisinin daha eklenmesinden dolayı mutluyuz. Başkent Ankaramızı daha fazla destinasyona bağlamak için paydaşlarımızla işbirliği içinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.