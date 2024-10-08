Anne Sütünün Önemi Vurgulandı

Ekonomi

İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Dünya Emzirme Haftası kapsamında "Anne Sütüyle Güçlü Başlangıç, Sağlıklı Gelecek" başlıklı seminer gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Dolapdere yerleşkesinde düzenlenen seminerde anne sütünün önemine dikkati çekilerek önerilerde bulunuldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Şimşek, anne sütünün anne ve bebeğin sağlığını koruyarak sürdürülebilir ve daha dirençli bir çevre sağladığını belirtti.

Anne sütüyle beslenen bebeklerin fiziksek ve ruhsal hastalıklardan korunduğunun altını çizen Şimşek, şu değerlendirmede bulundu:

"Alerjik hastalıklar, diyabet, hipertansiyon, kanser gibi fiziksel hastalıklardan korumasının yanı sıra çocuğun temel güven duygusunun gelişmesine katkıda bulunarak bazı ruhsal hastalıkları da önlediği biliniyor. Anne sütü, anne ve bebeğin sağlığını korurken sürdürülebilir ve daha dirençli bir çevre sağlar. Emzirmeyi teşvik ederek bebek beslenmesinin karbon ayak izini de azaltıyoruz. Emzirme, çevre bilinci, iklim değişikliği, kaynakların tükenmesi ve atık yönetimi ile doğrudan ilgili. Emzirmenin çevresel etkilerinin farkına varılması, daha sürdürülebilir ve dirençli bir geleceğe ulaşmak için çok önemli."

Bilgi Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik Araştırma Görevlisi Damla Zeynep Bayraktar da emzirmenin anne ve bebek sağlığı için kritik öneme sahip olduğunun altını çizdi.

Dünya genelinde 6 aydan küçük bebeklerin yalnızca yüzde 44'ünün sadece anne sütüyle beslendiğini kaydeden Bayraktar, doğru emzirmenin her yıl 820 binden fazla çocuğun hayatını kurtarabileceğini ve meme kanseri kaynaklı 20 bin ölümün önlenebileceğini aktardı.

Bayraktar, "Emzirme yalnızca bebekler için değil, anneler için de fayda sağlıyor. Meme ve yumurtalık kanseri riskinin azalması, doğum sonrası kilo kontrolü ve depresyonun önlenmesi gibi konularda önemli rol oynuyor." açıklamasında bulundu.

Bilgi Üniversitesi Hemşirelik Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ebru Temizsoy ise anne sütünün yenidoğanların beslenmesinde en önemli ve vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğunu ifade etti.

Temizsoy, "Emzirme, bebeği mortalite, morbidite ve enfeksiyon hastalıklarından korur, hastalık durumunda iyileşme süresini kısaltır ve bebeğin kognitif gelişimini destekler." ifadesini kullandı.