Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL - Son Dakika
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Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL

06.05.2022 15:47
Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL

SAMSUN (İHA) – Anneler Günü'nde vatandaşların en çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25 TL'den satılacak.

SAMSUN (İHA) – Anneler Günü'nde vatandaşların en çok rağbet gösterdiği gülün adeti 25 TL'den satılacak.

Anneler Günü, 8 Mayıs Pazar günü tüm dünyada kutlanacak. Dünya genelinde bu özel günde annelerini mutlu etmek isteyenler çiçek alışverişinde bulunacak. Samsun'da Anneler Günü yaklaşırken gülün adeti 25 TL'den satılırken, buket fiyatları 100 TL'den, saksı çiçekleri ise 25 TL'den başlayan fiyatlardan satışa sunulacak.

Çiçekçilerin Sevgililer Günü'nden sonra en çok çiçek satışını Anneler Günü'nde gerçekleştirdiğini ifade eden çiçek satıcısı Candan Erdem, "Anneler Günü'nde en çok gül, saksı çiçeği ve buket alınıyor. Kaliteli güllerin tanesi 25 TL'den başlıyor. 15 TL'den de gül bulunuyor ama bunlara müşteriler rağbet göstermiyor. Buket fiyatları ise 100 TL'den başlayıp limitsiz bir şekilde isteğe bağlı olarak çıkabilir. Bunların yanı sıra saksı çiçekleri ve teraryum almayı tercih edenler de oluyor. Teraryum fiyatları 150 TL'den başlıyor, kaktüsler ise 25 TL'den başlar isteğe bağlı olarak fiyat artabilir. Kaktüs alanlara ekstradan servis yapılmıyor. Onları müşteriler gelip, mağazamızdan kendileri satın alıyorlar. Biz çiçekçiler en yoğun mesaiyi Sevgililer Günü'nde yaşıyoruz. Onun ardından gelen en yoğun gün ise Anneler Günü. Bu günleri Kadınlar Günü, Öğretmenler Günü gibi günler takip ediyor" dedi.

Son yıllarda vatandaşların güle alternatif olarak saksı çiçekleri, kaktüs, saksı çiçekleri ve teraryuma da yöneldiği ifade edildi. - SAMSUN

Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL
Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL
Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL
Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL
Anneler Günü'nde gülün adeti 25 TL

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Sevgililer Günü, Anneler Günü, Türk Lirası, Samsun, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

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