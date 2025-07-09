Antalya'da 67 Milyonluk Şans Kuponu - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da 67 Milyonluk Şans Kuponu

Antalya\'da 67 Milyonluk Şans Kuponu
09.07.2025 17:19
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Süper Loto'da 67 milyon 226 bin TL'lik ikramiye Antalya'daki Ünal Market'ten kazanıldı.

SÜPER Loto'da 6 bilen bir kişi, 67 milyon 226 bin 39 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandı. 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte kazanan kupon, Antalya'nın Muratpaşa ilçesindeki Ünal Market bayisinden oynandı. Büyük ikramiyenin çıktığı kuponun oynandığı bayinin sahibi Serkan Çobanoğlu, "Bize çıkmış kadar sevindik" dedi.

Süper Loto çekilişinde 6 Temmuz Pazar günü gerçekleştirilen çekilişte 67 milyon 226 bin 39 TL'lik büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 4, 14, 23, 27, 35 ve 57 olarak açıklandı. Şanslı numaraları oynayan kişinin ise Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yer alan Ünal Market'ten kuponu oynadığı açıklandı.

Büyük ikramiyenin isabet ettiği bayinin sahibi Serkan Çobanoğlu, DHA'ya konuştu. 80 yıldır aynı noktada faaliyet gösterdiklerini anlatan Çobanoğlu, "Haberi akşam saatlerinde öğrendik. Antalya, özellikle de Muratpaşa, şans oyunlarında kendini kanıtlamış bir ilçe. Şanslı bayi olmak bizi çok mutlu etti" dedi.

'KENDİMİZE ÇIKMIŞ KADAR SEVİNDİK'

Dededen toruna üç kuşaktır şans oyunlarıyla ilgilendiklerini söyleyen Serkan Çobanoğlu, "Muratpaşa'nın şansı yüksek ama bu ikramiye bizim için başka bir seviye. Biz her müşteriye bol şanslar diliyoruz, herkese çıkmasını isteriz. Kendimize çıkmış kadar sevindik. İnşallah ihtiyaç sahibi birine çıkmıştır" diye konuştu.

'SATIŞLARIMIZDA CİDDİ ARTIŞ OLDU'

Bayi olarak bugüne kadar birçok ikramiye kazandırdıklarını paylaşan Çobanoğlu, "Şimdiye kadar verdiğimiz en büyük Süper Loto ikramiyesi bu oldu. Yılbaşı ikramiyesi de Muratpaşa'ya çıkmıştı, o da bizi çok sevindirmişti. İnşallah bunun da devamı gelir. Süper Loto dışında Kazı Kazan gibi oyunlarda da büyük ödüller verdik. Süper Loto olarak verdiğimiz en büyük ikramiye 67 milyon lira. Bu da bizleri çok mutlu etti. Duyanlar hemen geliyor, satışlarımızda büyük bir artış var" diye konuştu.

'SIRADAKİ İKRAMİYEYİ DE VERMEYİ DİLİYORUZ'

Çobanoğlu, "Gelecekteki büyük çekilişler için de uğurlu bayiyiz. Önümüzde Çılgın Sayısal Loto'nun büyük ikramiyesi var. O da bizden çıksın istiyoruz. Çünkü bizden çıkması bize çıkmış kadar mutlu ediyor. Bizi de en çok bu sevindiriyor. Tüm oyunculara bol şans diliyoruz. Kapalıyol'daki bayimize bekliyoruz" diye konuştu.

Büyük ikramiyeyi veren bayi olmanın mutluluğunu yaşadığını aktaran Çobanoğlu, "Bundan sonraki verilecek tüm ikramiyelere talibiz. Hep bizden çıkmasını canı gönülden istiyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Süper Loto, Muratpaşa, Ekonomi, Antalya, Finans, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 67 Milyonluk Şans Kuponu - Son Dakika

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