Antalya'da 777 çifte evlilik kredisi desteği - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da 777 çifte evlilik kredisi desteği

Antalya\'da 777 çifte evlilik kredisi desteği
16.06.2025 18:42
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Antalya'da Aile Yılı çerçevesinde uygulanan evlilik destek projesine başvurusu kabul edilen çiftlerin nikahları kıyılmaya başlandı.

Antalya'da Aile Yılı çerçevesinde uygulanan evlilik destek projesine başvurusu kabul edilen çiftlerin nikahları kıyılmaya başlandı. Eğitim sürecini tamamlayan çiftlere 150 bin TL faizsiz kredi imkanı sunuluyor.

Antalya'da, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından başlatılan "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" kapsamında başvuruları onaylanan çiftlerin nikahları kıyılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Galip Sökmen, projeden faydalanan iki çiftin nikahına şahitlik ederek, aile cüzdanlarını gelinlere takdim etti.

150 bin TL kredi, eğitimin ardından hesaplara yatıyor

Proje kapsamında genç çiftler, e-Devlet üzerinden başvurularını yapıyor. Belirlenen şartları karşılayan adaylar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı sistemine düşerek evlilik öncesi eğitimlere alınıyor. Eğitim sürecini tamamlayan çiftlerin nikahları kıyıldıktan sonra, takip eden ayın 21'inde 150 bin TL tutarındaki kredi hesaplarına aktarılıyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan İl Müdürü Galip Sökmen, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu yılı 'Aile Yılı' ilan etti. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş'ın da destekleriyle bu kapsamda evlenecek gençlerimize çeşitli imkanlar sunuluyor. Bunlardan biri de evlilik kredisidir. İlimizde 2 bin 857 çift projeye başvurdu, şartları sağlayan 777 çiftimiz destekten faydalanabilecek" dedi.

Çocuk yardımlarında önemli artış

Aile Yılı uygulamaları kapsamında sadece evlilik değil, çocuk yardımlarında da artış yapıldığını belirten Sökmen, "Birinci çocuk için daha önce 300 TL olan yardım 5 bin TL'ye çıkarıldı. İkinci çocuk için bir defaya mahsus verilen 600 TL'lik yardım yerine artık 60 ay boyunca aylık bin 500 TL ödeme yapılacak. Üçüncü çocuk için de 600 TL olan destek, 5 bin TL'lik tek seferlik ödeme ve 60 ay boyunca devam edecek aylık destekle güncellendi" ifadelerini kullandı.

"İtaat et, rahat et" tavsiyesi

Nikahları kıyılan Tuğba Muş ve İlyas Arda Tüz, Seren Türk ve Hasan Dağ çiftlerinin şahitliğini yapan İl Müdürü Galip Sökmen, törende gelinlere aile cüzdanlarını teslim etti. Damatlara ise esprili bir dille "İtaat et, rahat et" tavsiyesinde bulundu.

"Destek evliliğimizi rahatlatacak"

Projeden faydalanarak nikahı kıyılan çiftlerden Hasan Dağ, yapılan desteğin önemine dikkat çekerek, "Bizim için gerçekten faydalı olacağını düşünüyoruz. Herhangi bir sıkıntı yaşamadık, çok teşekkür ederiz. Ufak bir hediye de verdiler, sağ olsunlar. Özellikle yeni evlenen gençler için ekonomik koşullar malum, bu destek evliliğimizi rahatlatacak, bize yardımcı olacak. Herkesin faydalanabiliyor olması da ayrıca kıymetli" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi, Evlilik, antalya, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Antalya'da 777 çifte evlilik kredisi desteği - Son Dakika

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