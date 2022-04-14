Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısında artış - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısında artış

14.04.2022 00:58
Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısında artış

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısının 2019 yılında 2 bin 473 iken, 2021 yılında bu sayının 16 bin 123'e yükseldiğini bildirdi.

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Davut Çetin, Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısının 2019 yılında 2 bin 473 iken, 2021 yılında bu sayının 16 bin 123'e yükseldiğini bildirdi. E-ticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası'nın eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç vermesinden memnuniyet duyduğunu belirten Başkan Çetin, hedeflerinin işletmelerin e-ticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak olduğunu söyledi.

"Antalya'da kişi başı e-ticaret harcaması 3 bin 117 TL"

Antalya'da kişi başı olan e ticaret harcamasından bahseden Davut Çetin, "Ticaret Bakanlığı e-ticaret verilerine göre ülkemizde e-ticaret hacmi 2021 yılında yüzde 69 artışla 381,5 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Elektronik ticaret hacminin yüzde 37'si İstanbul, yüzde 9'u Ankara, yüzde 6'sı İzmir talepli gerçekleşmiş, üç büyük ili yüzde 3,6 oranıyla Bursa ve Antalya izlemiştir. 2021 yılında illere göre kişi başı e-ticaret harcaması İstanbul'da 6 bin 324 TL, Ankara'da 3 bin 795 TL ve İzmir'de 3 bin 400 TL, Kocaeli'de 3 bin 141 TL, Antalya'da 3 bin 117 TL olarak gerçekleşmiştir" dedi.

"Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı 16 bin 123"

Antalya'da e ticaret yapan işletme sayısına değinen Çetin, "Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısı 2019 yılında 2 bin 473 iken bu sayı 2020 yılında 9 bin 452'ye, 2021 yılında 16 bin 23'e yükselmiş, bu sayıyla Antalya dördüncü sıradaki konumunu korumuştur. Yükselen bir pazar ve ticaret alanı olan e-ticaret alanında Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak TOBB ve diğer kurumlarla birlikte gerçekleştirdiğimiz eğitim ve danışmanlık hizmetlerinin olumlu sonuç verdiğini, işletmelerimizin bu alanda da başarılı olduğunu görmekten mutluluk duyuyorum" diye konuştu.

"Hedef maliyetleri düşürmek ve rekabet gücünü artırmak"

Hedefin maliyetleri düşürüp rekabeti arttırmak olduğunu söyleyen Çetin, "Bununla birlikte pazaryeri komisyonlarının ve yüksek lojistik maliyetlerinin yerel işletmelerimiz açısından rekabet ve karlılık sorunu oluşturduğunu da biliyoruz. Bunun için de hedefimiz işletmelerimizin e-ticaret pazarında gelişmesi yanında kendi sitelerinden doğrudan satışlarını da artırmak, ayrıca bölge ve il düzeyinde akıllı ve çevreci lojistik altyapıyı geliştirerek yerel işletmelerin maliyetlerini düşürmek ve rekabet güçlerini artırmaktır" şeklinde konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL'yi karakolda sahibine teslim etti ATM'de para çekmek isterken bulduğu 3 bin 400 TL'yi karakolda sahibine teslim etti POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU POLİSTEN KAÇAK NARGİLE TÜTÜNÜ OPERASYONU

Türk Lirası, E ticaret, Ticaret, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısında artış - Son Dakika


Son Dakika
00:57 Yunan profesörden tarihi itiraf: Türkiye artık büyük güç, biz kaybedeceğiz
00:55 Nijerya'da silahlı saldırıda 154 kişi öldü!
00:38 Liverpool ve Manchester City yarı final biletini aldı!
00:30 Hull City'nin patronu Acun Ilıcalı, yeşil çimlerde karşı karşıya geldiği futbolcularına acımadı
00:20 Gözler Merkez Bankası'nın açıklayacağı faiz kararında! Değişikliğe gidilecek mi?
00:18 Eski AK Partili İdris Naim Şahin parti kuruyor!
23:55 Kendilerine saldıran köpek yüzünden birden türkü söylemeye başlayan gençler büyük ilgi gördü
23:37 Rus kadının kocasına akılalmaz sözleri gündem oldu: Oraya git ve Ukraynalı kadınlara tecavüz et ama bana hiçbir şey söyleme
23:23 Final maçında hata iddiası! Galatasaray hukuki girişimlerde bulunulacağını duyurdu
23:07 Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum açıkladı: Cumhurbaşkanımız TOKİ ile ilgili müjdeyi Haziran'da bizzat verecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 01:12:04. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da e-ticaret yapan işletme sayısında artış - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement