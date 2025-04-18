Antalya'da Erken Hasat Karpuz Sezonu Başladı

HATİCE ÖZDEMİR TOSUN/ERTUĞRUL GÜN - Örtü altı tarımın üssü konumundaki Antalya'da seralarda yetiştirilen erkenci karpuzlar, tezgahlarda satışa sunulmaya başlandı.

Erken hasat, kalite ve pazara erişim avantajlarıyla tarımsal üretimin stratejik bölgelerinden biri konumundaki kentte, karpuz, örtü altı üretim teknikleriyle ülkede en erken pazara sunulan ürünlerden biri oluyor.

Yaklaşık 4 ay önce seralara dikilen fideler, ürün vermeye başladı. Olgunlaşan karpuzlar, sabahları hasat edilerek marketlere ve pazarlara taşınıyor.

İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal, AA muhabirine, Antalya'da 59 bin 149 dekarda karpuz üretimi yapıldığını ve bunun 11 bin 428 dekarlık kısmının örtü altı üretim olduğunu söyledi.

Kentte yıllık toplam 360 bin ton civarında karpuz üretildiğini, bunun da 76 bin 812 tonunun seralarda yetiştirildiğini dile getiren Erkal, şöyle konuştu:

"Karpuzda Antalya özel, çünkü ilk turfanda karpuzlar Antalya'da çıkıyor. Türkiye'de yaklaşık 3,2 milyon ton karpuz üretimi var, bunun yüzde 11'i, yaklaşık 360 bin tonu Antalya'da üretiliyor. Örtü altında karpuz üretimi çok fazla yerde yapılmıyor. Antalya'da ürettiğimiz karpuzun yaklaşık beşte biri seralarda yetiştiriliyor."

Erkal, karpuzun hasat döneminin İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce oluşturulan komisyon tarafından belirlendiğini ve böylece ham-kelek karpuzun piyasaya sunulmasının engellediğini kaydetti.

Serik ilçesindeki bazı seralarda hasat sürecinin başladığını anlatan Erkal, Antalya'da yetişen karpuzun erkenci oluşu, aroması ve kalitesi açısından üreticilere önemli avantajlar sunduğunu vurguladı.

Antalya'dan geçen yıl yaklaşık 25 bin tonluk karpuz ihracatı yapıldığını bildiren Erkal, "Ürettiğimiz karpuzun yüzde 92'si iç piyasada tüketiliyor, yüzde 7-8'lik kısmı ihraç ediliyor. Geçen yıl yaklaşık 10 milyon dolarlık ihracat gelirimiz oldu." dedi.

Sezonun ilk ürünlerinin sevkiyatı yapıldı

Üreticilerden Yusuf Demirkaplan ise 25 dönüm serada karpuz yetiştirdiğini söyledi.

Turfanda üretimde Antalya'nın iyi konumda olduğunu ifade eden Demirkaplan, marketlerden talep geldiğini belirtti.

Demirkaplan, karpuzun erken saatlerde hasat edildiğini ve kamyonlara yüklenerek tüketiciye ulaştırıldığını anlattı.

Hasat sezonunun ilk alımlarından birini yapan tüccar Kasım Yaşar da Antalya'da yetiştirilen karpuzları ülkenin her noktasına gönderdiklerini dile getirdi.

Sezonun bereketli geçmesini temenni eden Yaşar, "Sezona başladık, ilk karpuzların alımını ve sevkiyatını yaptık. İlk ürünlerimizi Kahramanmaraş'a gönderdik." diye konuştu.