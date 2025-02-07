Antalya'da Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Gübre Denetimleri Başladı

Tarım Bakanlığı, Antalya'da gübre bayileri ve üretim tesislerini denetleyerek kaliteyi artırmayı hedefliyor.

07.02.2025 17:17
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Tarım ve Orman Bakanlığınca başlatılan çalışma kapsamında Antalya'da gübre bayileri ve üretim tesislerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

Bakanlığın, çiftçilerin güvenli gübreye erişimini sağlamak, verimli ve sürdürülebilir üretimi desteklemek amacıyla başlattığı denetim seferberliği, Antalya'da devam etti.

Antalya İl Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal'ın da katıldığı denetimde ekipler, gübre üreten bir firmayı denetledi.

Erkal, burada yaptığı açıklamada, Antalya'nın gübre sektöründe önemli bir merkez olduğunu belirterek, Türkiye'deki gübre üreticilerinin yaklaşık dörtte birinin Antalya'da bulunduğunu söyledi.

Erkal, "Denetimler kapsamında hem üretim tesislerinin hem de dağıtıcıların gübreyle ilgili her aşamasını kontrol ediyoruz. İş yerindeki fiziki şartlar, iş güvenliği, etiket bilgileri, gübrelerin içerik bilgileri, son kullanma tarihleri gibi tüm detaylar denetçi arkadaşlarımız tarafından titizlikle inceleniyor." diye konuştu.

Gübre denetimlerinin uzman ekipler tarafından yürütüldüğünü vurgulayan Erkal, Antalya'da 71 denetçi ile bu sürecin detaylı bir şekilde ilerlediğini ifade etti.

Kent genelinde yaklaşık 1650 gübre dağıtıcısı ve 615 üretici bulunduğuna işaret eden Erkal, "Hammaddenin girişinden, ambalajlanıp etiketlenerek sevkiyata hazır hale gelip piyasaya arz edilmesine kadar olan süreç belirli kurallar çerçevesinde yürütülmek zorunda. Bakanlığın bu konuyla ilgili belirlediği uyulması gereken kurallar var ve bu aşamaların her birinin bu kurallar doğrultusunda yürütülüp yürütülmediği detaylıca inceleniyor." açıklamasında bulundu.

Denetimlerde mevzuata aykırı durumların tespit edilmesi halinde idari yaptırım uygulandığına dikkati çeken Erkal, gübre denetimlerinin yıl boyunca düzenli olarak yapılacağını bildirdi.

Firma sahibi Tamer Şenoğlu ise gübre sektöründeki denetimlerin kaliteyi artırma adına önemli olduğunu belirterek, denetimlerin, üretim süreçlerinin daha sağlıklı ve kaliteli hale gelmesine katkı sağladığını ifade etti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Gübre Denetimleri Başladı - Son Dakika

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