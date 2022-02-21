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Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika

Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

21.02.2022 10:19
Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı

Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla 33'üncü kez kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri Antalya'da başladı.

Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla 33'üncü kez kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri Antalya'da başladı.

Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla 33'üncü kez kutlanacak Vergi Haftası kapsamında Antalya Cumhuriyet Meydanında tören düzenlendi. Törene Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan, Antalya Defterdarı Yusuf Atılgan, Antalya Denetim Daire Başkanı Emre Gök, Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (AESOB) Başkanı Adlıhan Dere ve ilgili oda başkanları katıldı. Vergi Dairesi Başkanı İlhan Karayılan tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk konulması ile başlayan tören, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile devam etti. Tören çekilen hatıra fotoğrafı ile son buldu.

Törenin ardından okunan bildiride şu sözlere yer verildi: "Başta çocuklarımız ve genç nesillerimiz olmak üzere toplumun tüm kesimlerine vergi bilincinin oluşturulması ve benimsetilmesi mükelleflerin vergiye gönüllü uyum sağlanması ve kayıt dışı ekonomi ile mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla her yıl Şubat ayının son haftası vergi haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl 21-27 Şubat tarihleri arasında 33. kutlanacak olan Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında başkanlığımız tarafından; başta valimiz olmak üzere kamu kurumları, sivil toplum örgütleri ve mükelleflerimiz ziyaret edilerek kendileri ile görüş alışverişinde bulunulacak." - ANTALYA

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Vergi Haftası, Antalya, Tören, Vergi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya'da Vergi Haftası kutlamaları başladı - Son Dakika Ekonomi


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