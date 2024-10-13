Antalya'da Yeni Ürün Satış Saatleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

Antalya'da Yeni Ürün Satış Saatleri Belirlendi

Antalya\'da Yeni Ürün Satış Saatleri Belirlendi

ANTKOMDER, üreticilerin ürünlerini daha iyi değerlendirmesi için Hal'de gece 03:00'te satış başlatacak.

13.10.2024 11:16
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Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (ANTKOMDER), üreticiler tarafından Hal'e getirilen ürünlerin değerinde satılması, üreticilerin saatlerce Hal'de mahsur kalmaması ve daha fazla alıcıya ulaşması amacıyla ürün satış saati oluşturduğunu bildirdi.

Antalya'da 2024-2025 örtü altı tarımda hasada başlandığını ifade eden Antalya Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncular Derneği (ANTKOMDER) Başkanı Nevzat Akcan, üreticinin ürününü doğru fiyattan satması ve daha fazla alıcıya ulaştırmak adına Dernek yönetimi olarak 21 Ekim tarihinde başlamak üzere ürün satış saati oluşturduklarını söyledi.

"Fiyat istikrarını yakalamak istiyoruz"

Üretim sezonunda üreticinin ve esnafın mutlu olduğu bir sezon geçirmek istediklerini belirten Akcan, "Yeni üretim yılına yeni düzenleme getirdik. Hal'in işleyişinde yanlışlar olduğunu tespit ettik. Hal'ler; pazarın, borsanın oluştuğu yerlerdir. Sebze ve meyve sektörün de hallerde yüzde 25 kayıtlı ürün varken, hal dışı satışlarda yüzde 75 kayıt dışı satışlar oluşmaktadır. Fiyat istikrarını sağlamak hallere düşüyor. Üreticinin ayakta kalması ve aile çiftçiliğinin yaşayabilmesi için hallerin varlığı çok önemli. Burada borsa kuruluyor. Burada oluşan borsa en iyi şekilde fiyat istikrarının sağlandığı yerdir. Bunu sağlamak adına bu sezon alıcının, üreticinin ve tüketicinin mutlu olduğu fiyat istikrarını yakalamak istiyoruz" dedi.

Gece saat 03.00'te satış başlayacak

Hal'de satış saatleriyle ilgili düzenleme yaptıklarını kaydeden Akcan, "Akşam saat 21.00- 22.00'de hallerin açılması doğru değil. Çünkü borsa kurulum saati çok geniş yelpazeye yayılıyor. Bu durum borsayı oluşturmamızda sıkıntı oluyor. 21 Ekim tarihi itibariyle gece 03.00'de satış saatine yönelik karar aldık. Esnaf arkadaşlarımız, Ziraat Odası, İhracatçılar Birliği, tüccar arkadaşlarımızla birlikte karar verdik. Satışlarımız bundan sonra gece saat 03.00'de başlayacak. Borsayı en iyi şekilde kurup, üreticinin ürününü daha nasıl iyi değerlendiririz derdimiz, gayemiz bu" diye belirtti.

"Çalışma saatleri azalacak"

Üreticinin çok uzun zamanının Hal'de geçtiğini dile getiren Nevzat Akcan şunları söyledi: "Üretici gündüz serada çalışıyor, yorgun bir şekilde akşam da buraya gelmek zorunda kalıyor. Hal erken açıldığı ve satışlar erken başladığı için geliyor. Sabaha kadar burada araç içinde kalıyor. Yorgun bir şekilde ürününü bekliyor. Biz burada doğru piyasa sağlayarak bunun önüne geçeceğiz. Üretici ürününü en iyi şekilde değerlendirip mutlu bir şekilde evine dönecek. Komisyoncular olarak bu durum da zorluk çekiyoruz. Çalıştıracak işçi bulamıyoruz, çünkü çalışma saatleri çok uzun. Zaman sınırında bizlerde rahatlayacağız. Çalışma saatleri azalacak. Üreticisi, esnafı ve tüketicisiyle mutlu bir sezon geçirmek istiyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Antalya'da Yeni Ürün Satış Saatleri Belirlendi - Son Dakika

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