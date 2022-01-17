Üye Girişi
Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek - Son Dakika

Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek

17.01.2022 08:22
Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek

Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Antalya Demre Yat Limanı Projesi'nin, Yap-İşlet-Devret (YİD) modeli çerçevesinde yapılacak ihalesi için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğünün konuya ilişkin ilanı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, istekliler, projeye ait ihale dosyalarını 1 Şubat'tan itibaren Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü Limanlar ve Kıyı Yapıları Yapım Dairesi Başkanlığında ücretsiz görebilecek.

Geçici teminat tutarı 1 milyon 200 bin lira olan ihale için 1 Mart'a kadar teklif verilebilecek.

Projede görevli şirketin kullanacağı krediler ve diğer harcamalar için Hazine garantisi verilmeyecek.

YORUMLAR
500

Antalya, Gazete, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek - Son Dakika Ekonomi


Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü         
08:18
Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için mesleğinden istifa etti! Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için mesleğinden istifa etti!         
08:12
Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti         
07:31
Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu Uyuşturucu şüphesi! 2 çocuk annesi hemşire kaldığı otel odasında ölü bulundu         
23:37
Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş Bakan Soylu, salondakilerin tezahüratı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı: Sinop sizi çok özlemiş         
20:44
Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü Nijerya'da katliam! Silahlı saldırganlar köyü bastı: 50 ölü         
20:21
Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir Ege'deki deprem sonrası deprem uzmanı Naci Görür'den korkutan uyarı: Marmara'yı etkileyebilir         
20:00
Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler Elon Musk, "Korkunç sona karşı insanlığı uyarıyorum" diyerek tek kaçış noktasını verdi: Diğer gezegenler         
18:36
Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım! Mahir Ünal'a "Açım" diyen çiftçi ilk kez konuştu: 100 koyunum yok, hepsini zararına sattım, ben halkım!         
17:30
Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler Dev zirve! Acun Ilıcalı ve Ali Koç İngiltere'de bir araya geldiler         
17:28
Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim Borçlarıyla başı dertte olan Serdar Ortaç en sonunda rahat nefes aldı: Şimdi tertemiz pamuk gibiyim         
16:54
İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı İrem Derici ve Cem Belevi, Instagram'dan takipleşmeye başladı         
15:52
Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor Bücür Cadı'nın Zeliş'i Merve Erdoğan değişimiyle göz kamaştırıyor         
14:40
Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor Genç kadın, idrarının kavanozlayıp 70 dolardan satıyor         
12:24
Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor! Çöpteki biberleri ve etleri müşteriye servis eden tantunici artık sinek avlıyor!         
11:40
Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak Meteoroloji'den 22 Ocak uyarısı: Kış şartlarının en çok hissedileceği 3-4 gün yaşanacak         
11:09
Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi Koyunlarının parçalanarak öldürülmesi çiftleri isyan ettirdi         
11:06

Son Dakika Haberleri
08:18 Kimyasal üreten fabrikada yangın çıktı! Bütün bina küle döndü
08:16 Polis, öğretmen ve din görevlisinin emekli maaşı 1150 TL yükselecek! En geç Mayıs-Haziran ayında Meclis'e geliyor
08:12 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Ilgaz, Ceylin'i kurtarmak için mesleğinden istifa etti!
08:01 Tahliye ve kira davalarında patlama: Yüksek kira için tapu devreden var!
07:57 Dolar ne kadar oldu? İşte 17 Ocak Pazartesi güncel rakamlar
07:50 Ekmek teknesi talan edilen engelli gencin yürek burkan isyanı: Hayatımı batırdılar
07:46 Transparan elbiseyle sahne alan Gülşen, cesur dansıyla sevenlerini ikiye ayırdı
07:38 Altın haftanın ilk gününe düşüşle başladı! İşte 17 Ocak güncel fiyatlar
07:30 Tarlasındaki zeytin ağacı, çiftçiyi canından etti
07:29 Cengiz Ünder şov yaptı! Rakibi Burak Yılmaz bile hayranlıkla izledi
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2022 08:30:40. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya Demre Yat Limanı Projesi YİD modeliyle ihale edilecek - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement