Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı - Son Dakika
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Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı

19.03.2022 13:12
Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç Girişimciler Kampı ile tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştirici gençler üç gün boyunca gece gündüz hızlandırılmış eğitime tabi tutularak farklı bakış açıları kazanacak ve hayallerini gerçekleştirecek.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği Genç Girişimciler Kampı ile tasarımcı, yazılımcı ve iş geliştirici gençler üç gün boyunca gece gündüz hızlandırılmış eğitime tabi tutularak farklı bakış açıları kazanacak ve hayallerini gerçekleştirecek.

Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, gençlerin girişimlerini destekleyerek onları güçlendirmeye yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi, girişimcilik, liderlik ve network konularında üniversite öğrencilerini güçlendiren bir ağ olan University4Society'nin Akdeniz Üniversitesi yapılanması ve Antalya Bilim Üniversitesi Friends2Society iş birliği ile organize edilen ve Büyükşehir Belediyesinin de gençleri desteklediği "Antalya Genç Girişimciler Kampı/Bootcamp Antalya 2022" 18-20 Mart tarihleri arasında Cam Piramit'te başladı.

Projelere kuluçka desteği

Genç Girişimciler Kampı'nda katılımcı takımlar, 48 saat içinde toplumsal sorunları teknoloji ile çözen inovatif girişimler üretebilecek, mentorlar ve alanında uzman eğitimciler sayesinde bu girişimleri geliştirirken, farklı bakış açıları da kazanabilecek. Gençler, belirlenen programa uygun olarak hızlandırılmış bir eğitim programına tabi tutulacak ve program sonunda çeşitli ödüller almaya hak kazanacak. İlk üçe giren takımlara hem Büyükşehir Belediyesi hem de Antalya Teknokent tarafından, girişimcilerin iş fikirlerini geliştirmede verilen destek programı olan kuluçka desteği verilecek.

Genç fikirlere destek verilecek

Girişimcilik kampının açılışında konuşan, Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi Başkanı Ozan Şükrü Kayapınar, kamp ile birçok girişimci gencin hayalinin gerçekleştiğini ifade ederek, "Gençlik Meclisi olarak üniversitelerdeki genç arkadaşlarımızın katılımıyla Bootcamp Antalya 2022 isimli etkinliği gerçekleştiriyoruz. Kampa 100 genç girişimci katılıyor. Yazılımcı ve iş fikri gibi alanlarda projelerini bizlerle paylaşacaklar. Sonrasında paydaş kurumlarla birlikte ilk 3 girişimciye ödül verilecek. Teknokent tarafından kuluçka desteği verilecek. 'Antalya'yı genç arkadaşlarımızla yönetmek istiyoruz' anlayışıyla her zaman biz gençlere güvenen Muhittin Böcek başkanımıza teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

University4Society Akdeniz ekibi topluluk başkanı Ulaş Alsan da, girişimci kampının uzun zamandır hayalini kurduklarını söyleyerek, "Bu hayalimiz bir başlangıç olur ve daha farklı projelerle Antalya'nın girişimcilik kenti olmasında bir pay sahibi olabiliriz" dedi.

Antalya Bilim Üniversitesi Friends2Society Başkanı Şule Sıray, girişimcilik kampı için gençlere güvenen Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ederek, "Kampımızda genç girişimci arkadaşlarımızı mentorler eşliğinde 48 saat içerisinde burada geliştirmelerini istiyoruz. Girişimcilerin etkili olan projelerini hayata geçirmeleri için fırsat sunacağız. Ön kuluçka desteği verilecek. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin bu kamp ve proje için bizlere inanması çok önemli" ifadelerini kullandı.

Antalya Genç Girişimciler Kampı'nın açılış gününde Antalya Teknokent Başkanı İbrahim Yavuz, Akdeniz Girişimci İş Kadınları Derneği (AGİDER) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Gökçen Atmaca ve Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Meclis Üyesi Behçet Ülker genç girişimcilere motivasyon konuşması gerçekleştirdi. - ANTALYA

Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı
Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı
Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı

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Antalya Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Girişimcilik, Antalya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Antalya Genç Girişimciler Kampı başladı - Son Dakika


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