Antalya için 2025 Hedefi: 18 Milyon Turist

Ekonomi

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği Başkanı Kaan Kaşif Kavaloğlu, turizmi ve pazarları çeşitlendirmek için çalışma yaptıklarını belirterek, "2025'teki hedefimiz 18 milyonun üzerinde turisti Antalya'da ağırlamak." dedi.

Kavaloğlu, Ekonomi Muhabirleri Derneği'nin Antalya'daki üyeleriyle Kundu Turizm Merkezi'ndeki bir otelde bir araya geldi.

Turizmde 2024'ü değerlendiren Kavaloğlu, Antalya'da güzel bir yıl geçirdiklerini ve 17 milyon yabancı turistle yılı kapatacaklarını söyledi.

Bu rakamın önemli bir başarı olduğunu dile getiren Kavaloğlu, "2025'teki hedefimiz 18 milyonun üzerinde turisti Antalya'da ağırlamak." dedi.

Bu yıl en fazla ana pazar olan Rusya'dan turist ağırladıklarını belirten Kavaloğlu, Rusya'yı Almanya ve İngiltere'ni takip ettiğini kaydetti.

Kavaloğlu, Almanya ve İngiltere pazarlarında önemli bir artışın gerçekleştiğini, gelecek yıl da bu iki pazardan çift haneli bir büyüme beklediklerini bildirdi.

Polonya pazarında da yüz güldürecek nitelikte büyüme olduğunu anlatan Kavaloğlu, pazarı çeşitlendirme yönündeki çalışmalara gelecek yıl da devam edeceklerini ifade etti.

Kavaloğlu, kış sezonunda da turizmi beklenenin üzerinde hareketlendirmek istediklerini kaydederek şunları söyledi:

"Gerek Türkiye Turizmi Tanıtma ve Geliştirme Ajansı gerekse turizmciler olarak turizmi çeşitlendirmeye yönelik çalışmalar yapmaktayız. Antalya deniz, kum, güneş üçlüsünün dışında tarihi, doğası, kültürel değerleri, sağlık ve spor için de turist çeken bir destinasyon. Sağlık, spor gibi alternatif turizm unsurlarındaki payımızı artırmak istiyoruz. Kış sezonunda daha fazla turist hareketliliği sağlayarak daha fazla otelin açık kalmasını ve personelin 12 ay boyunca istihdam edilmesini istiyoruz."

Sürdürülebilirlik konusuna da sıkı sıkı sarıldıklarını belirten Kavaloğlu, turizmde yakalanan başarının devam edebilmesi için sadece turizm tesislerinin değil, herkesin sürdürülebilirlik konusunda elini taşın altına koyması gerektiğini vurguladı.

Turizmin çok hassas bir sektör olduğunu, en ufak olumsuz havadan etkilenebildiğini dile getiren Kavaloğlu, "Yıllardır bunu tecrübe ediyoruz. Thomas Cook iflası, dünyası saran salgın, 6 Şubat depremleri, son olarak da FTI'nın iflası. Bu nedenle biz turizmciler gelecek dönemler için açıklama yaparken, sonuna 'inşallah' kelimesini kullanırız. Çünkü salgını atlattık, çok iyi bir sezon olacak dediğimizde büyük bir depremle karşılaştık." dedi.

Kavaloğlu, seyahat grubu FTI'nin iflası nedeniyle hiçbir turistin mağdur edilmediğini ve memnun bir şekilde ülkelerine gönderildiğini sözlerine ekledi.